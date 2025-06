Ernesto D'Alessio estalla en 'VLA' y se mantiene firme con su apoyo a Lupita D'Alessio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Ernesto D'Alessio, acaba de ser firme y conciso al momento de revelar que se mantiene firme con lo dicho anteriormente sobre siempre apoyar a Lupita D'Alessio, la querida cantante que para él es su inspiración en la música y la mujer que le dio la vida. El intérprete en una entrevista con Venga la Alegría, una vez más estalló por los ataques en su contra y de su familia.

Después de que Lupita se presentó en el Zócalo capitalino en el mes de mayo, mucho se dijo con respecto a que estaba mal en su estado de salud y que hasta tuvo que usar tanque de oxígeno para terminar su presentación, por lo que Ernesto ante Sale el Sol, el matutino de TV Azteca y otros medios de comunicación más, molesto salió a pedir respeto para su madre y que dejaran de dañar la imagen de una gran artista con tantos chismes.

Aunque esto fue en defensa de su madre, muchos criticaron la actitud que tuvo el exparticipante de MasterChef Celebrity con la prensa y como respondió a varios fans por esta situación, por lo que ahora, en entrevista con el programa producido por Maru Silva, declaró visiblemente molesto que él va a seguir defendiendo a su madre, destacando que cualquier hijo, al ver que ofenden a la suya, hasta tiraría madrazos: "O sea, yo no voy a opinar, yo no voy a decir las cosas para ver qué piensa la gente de mí, ¿no? Yo voy a defender a mi mamá. Ya quiero ver a esas personas, hijos, que realmente aman a su mamá, vea a una persona que ofenda a su mamá, quiero ver si se queda de brazos cruzados".

Ante esto, declaró que él a veces prefiere quedarse callado, pero no siempre se puede, y ahora, aún sabiendo a lo que se puede enfrentar por salir y defender a su madre, no podía dejar las cosas pasar por alto, ya que no solo se metieron con la artista, sino con la mujer: "O sea, una cosa es la crítica, ofender a la persona, eso es otra cosa, eso pasa a otro plano, me ha tocado muchas veces ver a alguien en la tele que habla de ti con toda autoridad, y la frustración de no poder defenderte, y de saber que si vas y dices algo, se hace una bola de nieve".

Finalmente, dejó en claro que toda la vida va a defender a la intérprete de Mentiras, y que no le importa lo que digan los demás, porque como hijo no le gusta que dañen la mujer que más ama: "A mi madre siempre la voy a defender. Yo creo ser lo suficientemente prudente como para saber hasta dónde, en dónde ya se están metiendo con mi mamá y en dónde se meten con Lupita D'Alesio. No me gustaría sacar el espíritu de Jorge Vargas". Ernesto aseguró que Lupita estaba muy feliz de ver como la defendía: "Sí, me habló, no, no hallaba qué decirme, se pone muy, muy feliz".

Fuente: Tribuna del Yaqui