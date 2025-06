¡Le tenía miedo! Bárbara de Regil asegura que J Balvin la acosó y hace polémica declaración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Bárbara de Regil no ha dejado de aparecer en los titulares de la prensa durante las últimas semanas, a raíz de la controversia que causó al revelar que había sufrido acoso cuando recién comenzaba su carrera y señalar que detrás de este había estado el fallecido, Memo del Bosque. Aunque esa polémica aún no se termina, ahora la intérprete mexicana confesó que también fue acosada por J Balvin.

Estas recientes y fuertes declaraciones contra el colombiano las hizo a través del reality Secretos de Pareja, donde también habló del fallecido extrabajador del Canal Telehit, quien presuntamente se propasó con ella intentando besarla cuando estuvieron solos en su oficina. Sobre J Balvin, Bárbara apuntó que este le envió mensajes sugerentes por Instagram, luego de que ella compartiera un video de una entrega de premios en la que coincidieron.

Según Bárbara, el incidente que se suscitó por mensaje directo comenzó con la frase: "Vuélvemelo a entregar". Ella, sorprendida, contestó con humor: "Vuélvetelo a ganar". Y dijo que 17 minutos después, J Balvin respondió: "Ah, no, olvídalo, eres casada". En tanto que ella le dijo: "Y aunque no estuviera, no eres mi tipo". Además, la actriz criticó la apariencia del reggaetonero: "A mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas".

Luego de esta confesión, reporteros del programa Ventaneando buscaron a la protagonista de Rosario Tijeras para preguntarle qué la motivó a revelarlo: "Me aventé a hablar, a decir, y ya sabes que yo, nunca sin intención de dañar. Por supuesto, sin intención de difamar, ni de dañar, ni de nada. Pero yo digo, esto pasó, y pasó porque así fue. Aunque lo nieguen, esto es la verdad, y es bien sabroso decirlo. Y ya no callarte".

Cambiando de tema, Bárbara también compartió lo desafiante que ha sido para ella la maternidad, especialmente al criar a una persona que se encuentra entre la adultez y la niñez. "Yo decidí no tener más hijos a partir de que conocí la adolescencia en mi hija. Es dinero, es tiempo, es estar ahí. El mundo allá afuera es fuerte: las drogas, los amigos, las redes sociales, la ansiedad", confesó.

La actriz también habló con cariño de su pareja, Fernando Schoenwald, quien es legítimamente el padre de su hija. "Y ya Mar, pues es Mar Schoenwald porque la adoptó legalmente, entonces Mar ya es Mar Schoenwald. Ya tiene como dos años; la adoptó como su papi", explicó la exestrella de TV Azteca.

