Luto en Televisa: Cecilia Galliano sufre triste muerte tras viaje de emergencia a Argentina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa y los artistas que forman parte de la empresa se encuentran en shock debido a que trascendió una lamentablemente noticia que involucra a Cecilia Galliano. Resulta que la famosa conductora argentina reapareció en sus redes sociales luego de varios días de ausencia, para anunciar que su madre, Marta, murió luego de que se reportara que estaba gravemente enferma.

La también actriz y modelo confirmó la triste noticia hace unos momentos a través del adelanto de su programa Mate con piquete, en YouTube, donde se dejó ver desconsolada por la situación que está enfrentando y no pudo evitar romper en llanto ante las cámaras: "Les quiero contar que hoy va a ser el programa más difícil de mi vida, porque mi mamá hace una semana, o no sé cuántos días son, pero el 4 de junio falleció".

Falleció la mamá de Cecilia Galliano

En el video que ya acumula miles de reproducciones, Galliano explicó que gran parte de su dolor se debe a no tener experiencia en este tipo de escenarios. "Yo no sé cómo se maneja esto. Nunca tuve una pérdida", reveló. La exesposa del galán de las novelas, Sebastián Rulli, pidió empatía y comprensión, no solo por ella, sino también por quienes atraviesan circunstancias similares.

Hoy me abro, y elijo abrirme con ustedes, para el que esté pasando este momento. Sepan que, si no pueden solos, hay mucha gente que nos puede ayudar", concluyó.

La noticia ha generado una ola de mensajes solidarios en redes sociales por parte de fans y colegas, quienes han expresado su apoyo y ofrecido palabras de aliento. Marjorie de Sousa, Tania Rincón, Marie Claire Harp, Marcus Ornellas, Ricardo Fastlicht, Aleida Nuñez, Verónica Montes, Yulianna Peniche, Maca Carriedo y Marcela Mistral fueron algunos de los artistas que reaccionaron al lamentable fallecimiento que atraviesa Ceci.

Será el próximo jueves 19 de junio, a las cinco de la tarde (hora de México), cuando se estrene la emisión, donde 'La Galliano' abrirá su corazón para hablar sobre este delicado instante de su existencia. Cabe resaltar que días atrás, la productora Rosa María Noguerón había adelantado que Cecilia había salido de emergencia hacia su natal Argentina, porque tenía un serio problema, sin embargo, nunca confirmó que la actriz se encontraba de luto.

Fuente: Tribuna