¿Luto en Televisa? Galán de novelas llega a 'VLA' con estremecedora noticia de Adela Noriega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de novelas mexicano, Mauricio Islas, recientemente sorprendió al afirmar que se puso en contacto con la familia de la querida y desaparecida actriz, Adela Noriega, en medio de los rumores de su muerte. Fue en entrevista con Venga la Alegría, que el también presentador decidió romper el silencio y dio una estremecedora noticia sobre la verdad detrás de ese lamentable anuncio, ¿acaso Televisa está de luto?

Aunque Noriega tiene más de una década lejos del ojo público y no se sabe absolutamente nada de la actriz de melodramas como Amor Real, el público no se ha olvidado de ella y se sigue cuestionando que es de su vida en la actualidad, dónde se encuentra y si es que alguna vez regresará. Por este motivo se causó un gran revuelo mediáticamente con la noticia de su inesperada muerte, supuestamente a causa del cáncer.

La actriz de Fuego en la Sangre, pese a esta situación, no ha salido a negar esto, y su familia tampoco ha confirmado lo dicho, por lo que sigue en duda qué es de la mexicana. Por esto, Islas, con el cual trabajó en El Manantial, acaba de brindar una entrevista, en la que señala que él desde que vio el video supo que es Inteligencia Artificial: "Si te das cuenta, necesitas ponerle mucha atención para darte cuenta que es Inteligencia Artificial. Me puse a investigar, me puse a ver de dónde venía y antes de hacer esa pregunta imprudente. Hablarle a Reyna, que es su hermana".

Aunque no dijo que fue lo que le dijo su hermana, el expresentador de Sale el Sol, dejó en claro que sí era falso, por lo que daría a entender que Noriega sigue viva, agregando que a él también ya le han inventado en unas tres ocasiones que está muerto con esas noticias falsas, y ahora más con todo lo que se puede hacer con el Internet. El actor de Pecados Ajenos, declaró que respeta mucho que maneje su carrera de esa manera, lejos de las redes sociales, afirmando que desde siempre ha sido muy discreta y reservada con su vida privada.

Yo tuve la oportunidad de convivir con ella casi 3 años, entre “Manantial” y “Amor Real” nos echamos un año y año y cacho, casi tres años trabajando y la verdad yo lo único que puedo decir de ella es que es una mujer admirable, una mujer dedicada, disciplinada", dijo sobre la actriz.

Finalmente, el protagonista de La Loba y Preciosa, declaró que él le admira mucho que por tantos años, aún con todas las herramientas que hay, logre mantenerse de esa manera, siempre lejos del ojo indiscreto de paparazzis, reporteros y demás, que puedan quitarle su paz: "Más bien es de admirarse el poder tener una vida tan alejada y privada de los medios, de las redes, de las fotos, del paparazzi, creo que ella lo ha sabido manejar muy bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui