¿Murió integrante de Los Tigres del Norte? Publicación de Eduardo Hernández viste de luto

Ciudad de México.- De nueva cuenta Los Tigres del Norte, se encuentran dando mucho de que hablar, debido a que mediante sus redes sociales, compartieron una publicación sobre Eduardo Hernández, que ha hecho que sus miles de seguidores piensen lo peor y se visten de un triste luto y les dejaron mensajes atemorizados, ¿acaso es verdad que murió uno de sus integrantes?

Por más de tres décadas, los creadores de temas como El Tucanazo, han sido un referente del género de rancheras y corridos, manteniéndose siempre entre las agrupaciones favoritas del mundo de la música pese al paso del tiempo. A lo largo de su carrera han tenido duetos inesperados, como el de Golpes en el Corazón junto a Paulina Rubio, que los han llevado a un público nuevo, incrementando su fama.

Sin duda, este talento y sus sorpresas para sus fieles seguidores, los han mantenido en el centro del ojo público, sin embargo, este miércoles 18 de junio del 2025, el que el nombre de la agrupación se robé titulares, ha sido por un tema trágico, ya que se creyó que Eduardo, uno de sus integrantes más reconocidos y el hermano de Jorge Hernández, por desgracia habría perdido la vida a sus 60 años de edad, de forma inesperada.

El motivo, es que a través de a cuenta de Instagram oficial de Los Tigres de Norte, compartieron una publicación con el mensaje "Con un nudo en la garganta", y una imagen de Eduardo, viendo hacía arriba, con la leyenda "te dejo mis brazos, te dejo mis besos, recuérdame así". Esto ha llevado a pensar a sus más de dos millones de seguidores, que los integrantes de la agrupación se estarían despidiendo de su colega.

Pero, por fortuna de los más fieles fans de la banda y para todos sus integrantes, Eduardo se encuentra en perfecto estado y no falleció, sino que en realidad solamente compartieron esa foto para promocionar su canción, Tus Últimas Palabras, pues la leyenda en la imagen, es un pequeño fragmento de dicho tema. Pero, al haberlo acompañado con el mensaje de "un nudo en la garganta", muchos pensaron lo peor, y dejaron ver que creyeron que se debían de vestir de un triste luto. Estos fueron algunos comentarios.

Yo no me llevó así. Casi me da el patatús".