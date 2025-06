¿Otra víctima de Alejandro Sanz? Jass Reyes rompe el silencio de su relación con el cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante Jass Reyes habló abiertamente sobre su relación con Alejandro Sanz, luego de que una fanática y exempleada, identificada como Ivet Playà, mediante unas 'explosivas' declaraciones, acusara de comportamientos inapropiados al reconocido cantante de origen español. El intérprete de Corazón Partió' ya ha salido a negar rotundamente los señalamientos, afirmando que todo fue consensuado.

La reconocida vocalista de Playa Limbo, quien fue vinculada sentimentalmente con el cantautor durante un reality show, desmintió los rumores y dejó en claro que nunca existió una unión más allá del ámbito profesional: "Siento que los tiempos han cambiado, y que antes había muchas cosas que se podían normalizar, y que ahora es como: ‘esto está mal y esto no se debió de hacer’. En mi experiencia personal siempre hubo respeto, siempre era mi coach, vocalista, incluso a pesar del chisme que llegaron a hacer, pero nunca cruzó ningún tipo de línea. Entonces, respecto a lo que a mí me toca hablar, yo tengo esa experiencia".

Recordando el origen de las especulaciones, Jass explicó a Venga la Alegría que todo comenzó por una muestra de apoyo de parte del cantante durante un casting. Recordó que fue la frase "yo me quito el alma, te la entrego, yo estoy convencido que eres la voz", la que inició el chisme y ya no hubo manera de que no creyeran dicha historia, afirmando que jamás olvidará el "uaaa" de los presentes y que desde ahí ya no cambian la versión.

Y en ese momento, en el foro, nunca se me va a olvidar, se escuchó un 'uaaa' en el foro, ¿no? Me acuerdo perfecto. Y de ahí, literal, o sea, es como cuando dicen: 'a la gente le gusta, así se hacen los chismes', pues así se hizo el chisme. Lo admiro, lo respeto, lo quiero mucho y ojalá que no sea verdad. Y si sí es verdad, pues le mando todo el amor a la víctima. Esperemos que no", agregó.

Aunque no tomó una postura definitiva sobre el caso que deja muy mal parado al intérprete de Desde Cuándo y Amiga Mía, Reyes destacó la importancia de escuchar a quienes denuncian, pidiendo que no se les deje de lado y le den voz: "No sabemos si a lo mejor, aun siendo mayor de edad, aunque puedas tener 30, 40, 60 años, si tú no quieres, es un no rotundo, ¿no? Y no porque seas menor de edad o mayor de edad, ya no es abuso".

En una revelación más personal, Jass compartió que sufrió un evento desafortunado cuando era adolescente, aunque es una experiencia que todavía no ha denunciado formalmente: "Yo en algún momento hice una campaña en contra de la violencia porque yo también fui víctima de abuso cuando era muy chica, a los 17 años, y no había entendido realmente cómo había sido la situación hasta que pasaron los años. No ha habido justicia porque es algo que yo no he querido todavía llevarlo a ese lugar. Sí lo he podido platicar".

Fuente: Tribuna del Yaqui