Paulina Peña habla del estado de salud de su padre Enrique peña Nieto; ¿Qué le pasó?

Ciudad de México.- Enrique peña Nieto, el expresidente de México se volvió viral en redes sociales ya que se le captó participando en un show del ilusionista Daniel Fernández en Punta Cana, República Dominicana. Por lo que algunos de los usuarios de redes sociales han dejado saber su preocupación ante su estado de salud. Desde que terminó su mandato en 2018, a procurado mantenerse lejos del ojo público por lo que poco se sabe de él.

Fue en un encuentro en el aeropuerto donde Paulina Peña Pretelini habló sobre su padre y su salud. "Mi papá, aparte de que es guapo, lo voy a aceptar, siempre ha hecho mucho ejercicio, come muy sano… la verdad se mantiene súper bien, mejor que nosotros. Es guapo, se mantiene muy bien y está bien por ahí", expresó, sin embargo no dudó en hablar sobre el video que se viralizó pues incluso a ella le tomo por sorpresa cuando se enteró y no tardó en contactarlo para saber más al respecto.

El expresidente se vuelve viral en redes/ Créditos: Internet

"Hasta yo le hablé y le dije: ‘Wow que viste a este ilusionista’ y me dijo que fue como en febrero, pero lo sacaron apenas". explicó. Otro de los temas que se tocaron fue respecto a un futuro nieto, pues se le cuestionó a la empresaria respecto a si tenia planes de convertirse pronto en madre y formar una familia a lado de su esposo Fernando Tena, quien es hijo del exfutbolista mexicano Luis Fernando Tena. "No, creo que es un tema que se maneja en pareja. No me lo tomo a mal, pero no, todavía no", dijo.

Gracias a las declaraciones que dio, una de las reposteras preguntó sobre si Enrique Peña nieto tenía algún interés en convertirse en abuelo, por lo que Paulina solo se limito a contestar que por el momento su padre no ejerce algún tipo de presión sobre ese tema, y que lejos de verse insistente más bien la apoya en eso y en cualquier decisión personal que ella decida tomar. "No me presiona, creo que son más otras personas, pero mi papá me dice ‘a tu tiempo, disfruta cada etapa y ya llegarán los hijos y son para toda la vida", agregó.

La excelente relación que tienen ambos es bastante notoria pues también lo a dejado ver en redes sociales en más de una ocasión. Sin duda una de sus felicidades y hija primogénita que fue fruto de su matrimonio con Mónica Pretelini, por otro lado también están los hermanos Nicole y Alejandro. Además esa no es su única familia, ya que también tuvo un hijo con Maritza Díaz Hernández a quien nombraron Diego y ahora tiene 21 años de edad. Sin duda una hermosa familia.

