Poncho de Nigris confirma severa crisis matrimonial con Marcela Mistral tras reality show

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante regiomontano, Poncho de Nigris, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para La Mesa Caliente, en la que no dudó en ser 100 por ciento honesto en la situación que vive actualmente con su esposa, Marcela Mistral, ya que por desgracia pasan por una severa crisis matrimonial, después de haber formado parte de un reality show de parejas.

Hace un par de meses que se estrenó Secretos de Parejas, en el que los cuatro matrimonios en dicho show hicieron fuertes confesiones, tanto de ellos como una pareja, así como de manera individual en su pasado. Por su parte, Poncho habló de temas que siempre lo mantuvieron en el centro del escándalo, como su relación con Irma Serrano, además de que confesó cosas que nadie sabía, como una supuesta sesión de besos apasionados con Angélica Vale.

Como era de esperarse y como sucede en cada proyecto de parejas, también hubo sinceramientos entre ellos, en los que lloraron, se perdonaron o se generó conflicto. Pese a todo lo visto en el programa, todo parecía indicar que entre la denominada 'Musa' y el intérprete de La Cobra, todo estaba bien, ya que hace meses que se grabó dicho reality y ellos no mostraron tener problemas, más allá de los habituales que dejan ver en su propio reality show familiar.

Sin embargo, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, durante su entrevista para el programa de Telemundo, confesó que aunque en su momento no hubo problema, ahora que están viendo de nuevo el show, les afectó demasiado y ahora enfrentan problemas matrimoniales muy fuertes: "Ya traemos broncas matrimoniales, y lo digo sinceramente porque es la verdad, ha habido broncas, cambios de actitudes de las dos personas. Una cosa es hacer el show, pero ya verlo, sí afecta emocionalmente".

Ante esto, lo interrumpieron para cuestionarle como va el tema con su hija mayor, Ivanna de Nigris, acaba "Ya no hay comunicación, aparte ya me pidieron y me exigieron que ya no hable de eso y ya no la suba a redes sociales. íbamos a subir un video muy bonito del Día del Padre con todos los hermanos y ella, me pidieron que lo baja y ya se distanció todo, por una estupidez".

Fuente: Tribuna del Yaqui