Reportan delicado a Alberto Vázquez tras cirugía de emergencia; estremece su último VIDEO

Ciudad de México.- Los fanáticos del rock and roll en México se encuentran costernados y muy preocupados debido a que este miércoles 18 de junio se confirmó que el actor y cantante Alberto Vázquez se encuentra hospitalizado en estado delicado. De acuerdo con información recogida por Agencia México, el intérprete originario de Guaymas, Sonora, permanece internado en la Clínica 71 del IMSS en Torreón, Coahuila luego de una cirugía de emergencia.

Fuentes cercanas al artista de 85 años contaron a Telediario que don Alberto, de 85 años, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a corazón abierto, con carácter urgente, debido a que los médicos necesitaban reestablecer el flujo sanguíneo en sus arterias coronarias, derivado de problemas cardiovasculares. Su hijo mayor, el actor Arturo Vázquez, confirmó su hospitalización.

Aunque la cirugía fue exitosa, el estado de salud de Alberto Vázquez continúa siendo delicado, por lo que permanece bajo estricta vigilancia médica en terapia intensiva. Su condición actual ha encendido las alertas entre familiares, amigos y fanáticos. Por otra parte, el el periodista Armando Gallegos señaló que el cantante se encontraba bien y sería dado de alta en un par de días.

Hace aproximadamente un mes, Vázquez ya había sido ingresado al mismo hospital por problemas en la cadera, situación que se suma a otras problemáticas con su salud que ha enfrentado en los últimos años. Actualmente, el reconocido sonorense vive en su rancho ubicado en la carretera Torreón–Matamoros. Desde ahí, se ha mantenido en contacto con sus seguidores a través de redes sociales, donde comparte videos cantando clásicos de su repertorio.

Sin embargo, leyenda del rock and roll mexicano ya tiene varias semanas sin aparecer físicamente en su cuenta de Instagram, lo cual ha preocupado aún más a sus fans. Uno de los últimos videos que publicó el intérprete de temas como El secreto y Significas todo para mí estremeció a todos sus seguidores y fans deebido a que muestra a don Alberto interpretando el éxito escrito por Charlie Chaplin, This is my song, y que se hizo mundialmente famosa con Frank Sinatra.

Estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron:

Qué gusto escucharte tan bien".

En shock, qué vocerrón".

Con tú voz intacta como en los 60s".

