¿Víctima de Alejandro Sanz? Fátima rompe el silencio sobre su relación con el cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de origen español, Alejandro Sanz, ha acaparado los titulares del mundo del espectáculo en los últimos días, luego de que su admiradora, Ivet Playà, publicara un video en el que reveló haber mantenido una relación con el cantante cuando ella tenía 18 años y él 49, acusándolo de abuso de poder. Ahora, otra joven mujer rompió el silencio con historia similar, dando detalles de su relación con el intérprete, ¿acaso es otra víctima?

La grabación de Ivet se viralizó de inmediato, por lo que la joven aclaró que no estaba señalando al artista por un delito, pero sí por actitudes que la hicieron sentirse menospreciada, manipulada y usada. En respuesta, Sanz empleó su cuenta de Instagram para compartir su perspectiva sobre lo sucedido. El intérprete de Corazón partió' expresó que guardaba un recuerdo afectuoso de Ivet Playà, pero reveló que en mayo ella le planteó la posibilidad de invertir en negocios familiares, propuesta que él decidió no aceptar. Asimismo, lamentó profundamente el giro que ha tomado la situación.

Con este contexto, es que Fátima, una usuaria de la plataforma X, antes conocido como Twitter, decidió compartir públicamente su vínculo con el cantautor. Según relató, actualmente tiene 23 años, pero su cercanía con el artista comenzó cuando era menor de edad: "Soy una de las 'niñas' con las que Alejandro ha establecido cercanía desde bien joven, mensajes, mg por redes, gestos en conciertos, encuentros, prácticamente podría decir que estos años he crecido con él, y él me ha visto crecer, siguiéndolo, y si una cosa me ha enseñado durante todo este tiempo es a ser valiente y plantar cara con coraje".

Sobre la naturaleza y vínculo entre ella y el intérprete de Desde Cuándo, Fátima recalcó que más allá de las atenciones y pláticas que Sanz suele tener con algunas de sus incondicionales, nunca le hizo una insinuación de otro tipo: "Con 16, me empezó a seguir en Twitter e Instagram (cosa que hace con muchas fans) por lo que ya con eso era feliz, posteriormente acabó dando MG a los post, comentando en alguna que otra foto... (sigue siendo normal entre fans, ya que es su forma de agradecer)".

No es nada alarmista y si estás puesta en este mundo lo sabes... Ya con 18 interactuamos más profundamente, (no como ustedes piensan) me refiero nivel de tener cualquier problema y ahí estaba, con un mensaje suyo me daba fuerzas y sacaba una sonrisa", afirmó Fátima.

Conjuntamente, Fátima lamentó la controversia que rodea actualmente al famoso, pero aseguró que su experiencia ha sido completamente distinta, destacando que él suele tener detalles llenos de gratitud y respaldo hacia sus seguidores: "Una no somos todas, él no es así, al contrario, he tenido siempre palabras de agradecimiento, gratitud, protección y arropamiento". Tal como se anticipaba, la declaración rápidamente se difundió en redes sociales. Mientras algunos usuarios le expresaron su gratitud por defender a Alejandro Sanz, otros la acusaron de querer llamar la atención aprovechando la controversia.

Fuente: Tribuna del Yaqui