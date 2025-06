¿Alberto Vázquez falleció? Tras reportarse grave, estremece con VIDEO y su último mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se reportara grave al querido cantante de rock, Alberto Vázquez, recientemente la familia ha tomado medidas para aclarar los rumores sobre su estado de salud, y comparten video con el que estremecen con su último mensaje, dejando en claro porqué tuvo que ser hospitalizado y ser sometido a una cirugía por problemas vasculares, ¿acaso falleció el también actor de Televisa?

El pasado miércoles 18 de junio, se reportó que Alberto estaba internado en la Clínica 71 del IMSS en Torreón, Coahuila luego de una cirugía de emergencia, que presuntamente fue a corazón abierto, debido a que los médicos de la leyenda del rock de 85 años de edad, necesitaban reestablecer el flujo sanguíneo en sus arterias coronarias, derivado de problemas cardiovasculares. Su familia confirmó su hospitalización y encendieron las alarmas.

Dicha noticia alarmó a sus miles de fans y en especial a todos en el mundo de la información, pues el intérprete de Maracas tiene varios años padeciendo de EPOC, las siglas para decir Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la cual es una enfermedad pulmonar progresiva que dificulta la respiración y empeora con el tiempo, causando daños cardíacos a su vez. Sin embargo, todo parece indicar que no habría de que preocuparse.

Primeramente, la familia del actor de Agujetas de Color de Rosa, mediante las redes sociales oficiales de Alberto y su equipo de trabajo, compartieron un comunicado en el que confirman que sí está internado, pero que la operación fue algo programado, no grave y no de urgencia, por lo que está bien y pronto será dado de alta: "Hacemos de su conocimiento que el Sr. Alberto Vázquez se encuentra en buen estado de salud tras haber sido sometido a una cirugía programada de cateterismo en una pierna. Actualmente, está en proceso de recuperación y se espera que sea dado de alta en los próximos días".

Pero eso no fue todo, pues el intérprete de El secreto y Rosalía, decidió aparecer en un video, que fue retomado por varios medios, como Sale el Sol, en el que desmiente su muerte y por supuesto que se encuentre grave y haya sido operado a corazón abierto, mandando un saludo cariñoso a sus fans: "Vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarme. No sé qué traen conmigo los haters que cada rato me matan, me enferman, me abren del corazón, del estómago, me hacen muchas cosas. Pero estoy bien, gracias a Dios".

Fuente: Tribuna del Yaqui