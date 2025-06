¿Andrea Legarreta confiesa amor por Fernando Colunga tras escenas de cama?: "Buenos besos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 19 de junio la famosa presentadora Andrea Legarreta sorprendió a todos sus seguidores y fans al confesar de manera pública su emoción por haber compartido escenas subidas de tono con Fernando Colunga, luego de 2 años separada de Erik Rubín y sin estar en pareja con ninguna persona desde entonces. Según sus declaraciones, el galán de novelas la pone nerviosa luego de los besos que se dieron semanas atrás.

Frente a las cámaras del programa Hoy, la también actriz y empresaria compartió que durante la mañana se reencontró con Fernando, a quien no dejó de elogiar: "Saqué mi paragüitas, y de repente se me une un ser... Alto, guapo, que olía deli, me abraza y me dice: 'Legarreta, no me has ido a saludar al foro'", expresó emocionada.

Le dije: 'Ay Fer, pues es que me da pena'. Me dice: '¿Pena después de las escenas que tuvimos?'", añadió la conductora.

Andrea Legarreta habló de sus escenas íntimas con Fernando Colunga

Con su característico sentido del humor, Galilea Montijo se unió a la divertida plática: "Ya se perdieron el asco, claro". En tanto que Andrea señaló que Colunga se dijo también emocionado por las escenas que compartieron en el melodrama Amanecer: "'Es que era actuado, Fer', y le dije: '¿Ya las viste?', y me dice: 'Ya las vi... Me urge ver la cara de todos tus compañeros cuando las saquen en tu programa'".

En esta novela, producida por Juan Osorio, Legarreta interpretará a Julia, una villana y esposa de Leonel, personaje que encarna Colunga. Además de compartir escenas de cama con el esposo de Blanca Soto, la conductora también tendrá su amorío con el personaje del actor Iván Arana, con quien también hizo escenas subidas de tono.

Horas antes de hacer estas declaraciones en el programa Hoy, Andrea apareció en el podcast de Johnny Abraham titulado Conquista tu mundo, donde también compartió emocionada lo que sintió al grabar este proyecto con dos galanes de novelas. En primer lugar, la conductora recordó el "fajezote" que tuvo con Iván y luego recordó sus besos con Fernando.

Cuando llega la escena con él, a parte él es súper formal, y yo pensé que iba a haber unos besos 'fresas' pero terminé en un body de encaje... yo empecé a sudar, pero la verdad también estuvo muy bien, wow, me sorprendió también, buenos besos, es que lo tengo enamorado por 'la cama' y yo decía 'vas, no quieres ser una ridícula', es que esta parte de intimidad fue un reto", expresó emocionada.

Andrea Legarreta habló de su faje con Fernando Colunga

