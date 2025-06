Arrojó el micrófono y lanzó insultos: Christian Nodal, acusado de agredir a locutor en EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de todo el hate por su vida privada, ahora a Christian Nodal le han dado otro duro golpe mediático como artista, debido a que la reconocida presentadora, Lilian Brindis, durante una entrevista lo acusó de agredir a su esposo, un reconocido locutor en Estados Unidos. Aparentemente el intérprete de Adiós Amor se puso violento y habría arrojado el micrófono que tenía delante y lanzaría insultos al aire.

Desde hace un par de años que el nombre de Nodal es sinónimo de escándalo, pues su vida amorosa ha desatado mucho drama, con sus romances con famosas como Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar, por lo que se le ha acusado de infiel, de alcohólico, de abandonador de familias, entre muchas otras cosas. Pero ahora, su nombre está acaparando titulares, porque se le ha señalado de agresivo y de una persona con muchos problemas.

Mediante un podcast, Lilian declaró que en el año del 2022, cuando Nodal tuvo sus primeras oportunidades en el país norteamericano, gracias a su esposo, Raúl Brindis, en agradecimiento los invitó al show y hasta los pasó al camerino para grabar un saludo a sus oyentes. Según lo relatado, todo estaba bien, hablaron un poco, bromearon y cuando quisieron cuestionarle sobre un tema personal el joven "se transformó" en una persona completamente diferente, y hasta se volvió violento.

Lilian aclaró que le cuestionaron si es que iba a aceptar presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México, después de que el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo invitara a cantar pues su expareja, Belinda, apoyaba su Gobierno, y esto inició el arranque de ira: "Agarra el micrófono, porque tenía un micrófono de Raúl, lo avienta y empezó a echar madres, o sea, se transformó, aventó todo y entonces todos nos quedamos de que: 'Ay, ¿por qué?'".

Según la conductora, su esposo Raúl quiso desviar el tema y aligerar el tenso momento, pidiéndole al intérprete de Ya No Somos Ni Seremos que enviara un saludo a todos sus radioescuchas, y sacó el celular para grabarlo, momento en el que dice que se molestó mal y pidió que les quitarán el teléfono, acusándolos de querer grabar su arranque para exponerlo: "Él empieza a gritar: 'Quítenle el teléfono. Bórrenle el video a la vieja de Raúl Brindis'. Ni Raúl, ni el mánager, ni nadie entendió qué estaba pasando".

Para finalizar el tema, Lilian declaró que entendía que estaba pasando por un momento algo intenso de manera personal y comprende que estuviera tan tenso y por ello hasta amenazara con demandarlos, por lo que no le guarda rencor y sigue siendo fan de su música, pero que como persona no desea tener un acercamiento: "Estaba pasando por una etapa personal muy canija y él sabe que actuó mal. Fue una reacción muy feita de su parte. No lo odio, me encanta como artista, pagaría un boleto por ir a verlo, pero como persona me quedé con un mal sabor de boca".

Fuente: Tribuna del Yaqui