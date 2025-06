Dana Arizu esposa del ‘Escorpión Dorado’, responde a declaraciones de Fabiola Martínez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de ser entrevistada en el podcast de Adrián Marcelo en Youtube, Fabiola Martínez narró que conoció al youtuber conocido como el 'Escorpión Dorado' cuando ambos acudieron al roast de Óscar Burgos, aunque quedaron flechados desde ese momento fue hasta que él la invito a Nueva York cuando pudieron hablar y empezaron a salir porque sabía que Alex Montiel era casado.

Comentó que él y su esposa Dana Arizu habían buscado terapia de pareja y solo estaban por sus hijos y cada quien andaba por su lado, Fabiola reveló que en la primera cita tuvieron relaciones y reconoció que, aunque él le hubiera dicho la verdad sobre su matrimonio ella lo hubiera aceptado, incluso ya planeaban tener hijos juntos.

Dana Arizu, esposa del 'Escorpión Dorado', reaccionó a los ataques que ha recibido en sus redes sociales luego de las polémicas declaraciones hechas por Fabiola Martínez, quien dice haber sido la amante de Álex Montiel, entre ellos se destacan: "Ya deberías divorciarte", "unos cuantos pesos no compran la dignidad como mujer", se lee entre los comentarios puestos en su perfil de Instagram.

De acuerdo a información de grupo fórmula, a pesar de no tener actividad en su cuenta desde el mes de abril, aclaró por este medio que no permitirá faltas de respeto hacia ella por lo que eliminará comentarios negativos.

Escorpión Dorado responde a declaraciones de Fabiola Martinez

"Cada comentario negativo solo refleja lo que hay en ti. ¿De verdad crees que el dinero es la base de la felicidad? ¿Tan vacía tu vida? Bloquearé comentarios porque PUEDO poner límites a personas tóxicas (...) deseo que encuentres algo que te haga feliz y enfoques tu energía en eso", escribió la esposa de Montiel.

Alex Montiel, el 'Escorpión Dorado', actualmente se encuentra en Estados Unidos, según sus últimas historias de Instagram, visitó Universal Studios junto a su hijo menor, desde donde ha respondido a las declaraciones hechas por Fabiola Martínez en la entrevista difundida hace 24 horas.

En Instagram reaccionó con un 'Me Gusta' lo que ha sido tomada como una respuesta por parte de los usuarios a uno de los comentarios hechos “El que cae en ese juego se rebaja. El que se enfoca en su arte, trasciende”.

"Yo no he hablado, ni he salido a decir nada de todo esto que anda ahí rodando porque no tengo nada qué decir, ni me interesa el tema. Solamente una cosa, que me sacaron en Inventadas que cambié lo que puse que porque me amenazó la esposa de ende persona, no, no, no, no se equivoquen, ¿ustedes creen que yo le voy a tener miedo a alguien? Jamás, ni a ella, ni a un batallón, ni a nadie, yo no le tengo miedo a nadie", sentenció.

Luego que se diera a conocer que Alex Montiel y Ana Arizu salieran a aclarar en un video de Youtube que no hubo ninguna infidelidad porque es una relación abierta desde hace tiempo y con Fabiola Martínez no se puede considerar que hubo un engaño porque están en total libertad.

La decisión de invitar a Fabiola Martínez a su podcast surgió luego de que 'El Escorpión Dorado' invitó a Gala Montes a su programa ‘Al Volante’, donde ambos señalaron que Adrián Marcelo es un "potencial feminicida". Cabe mencionar que Adrián Marcelo comentó que Alex Montiel se puso en contacto con él para avisarle que Gala Montes estaría a su programa, en la llamada le aseguró que solamente promocionaría su próxima pelea de box y que había editado la entrevista "para protegerlo".

