Diego Boneta promociona su próxima película: Habla de los inmigrantes en EU y sus familias

Ciudad de México.- Diego Boneta se encuentra promocionando su nueva película titulada Juegos de Seducción y no dejó pasar el momento para hablar sobre un tema bastante importante que en la actualidad genera una alta preocupación para mucha gente, en especial para quienes están viviendo los momentos llenos de miedo e incertidumbre, como lo son los migrantes que se encuentran en Estados Unidos y que debido a redadas, han sido separados se sus familias.

El actor expresó su preocupación e hizo saber que lo ocurrido no es más que un acto de crueldad y de violencia, en el cual se debe evitar a toda costa caer para no reaccionar de la misma manera, ya que asegura que es una provocación que solo llevaría a sacar lo peor de cada uno, por lo que propone alzar la voz, asistir a las manifestaciones que se hacen y hacerlo de manera pacífica. También aseguró que su postura no va encaminada para el lado político, si no más bien humana.

Además, Boneta también expresó la importancia de mantenerse siempre informados ya que en Estados Unidos existen diferencias legales dependiendo del tipo de documentación que tengan, pues según indica ya estuvo investigando y encontró una distinta relación entre contar con una 'green card' o un pasaporte, por lo que anima a todos los demás a hacer lo mismo que él y buscar información y así poder evitar malos entendidos o inconvenientes que puedan afectar de manera negativa.

En su nuevo filme, Diego interpreta a Sebastián, un estafador que seduce mujeres ricas en México con ayuda de un cómplice, papel que comparte con Martha Higareda, Stephanie Sigman y Alejandro Speitzer. La cinta es dirigida por Gonzalo Tobal. Durante la entrevista también fue cuestionado sobre la demanda que Issabela Camil presentó contra la plataforma que transmitió la serie Luis Miguel, en la cual se hace mención a la actriz, por lo que se tomó el momento para hablar un poco del tema.

Los actores principales de la película/ Créditos: Instagram

Honestamente no tengo idea. Mira, eso ya está en temas legales, en lo cual yo no estoy metido".

Por último y para cerrar el tema de las redadas en Estados Unidos, el actor reiteró su llamado a no caer en provocaciones ni responder con violencia, aún cuando las políticas migratorias sean agresivas. "No caigamos en la trampa, saquemos lo mejor. Alcemos la voz, vayamos a estas manifestaciones, pero tiene que ser de manera pacífica", comentó.

