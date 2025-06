“Es un momento muy oscuro”, Diego Luna habló sobre la situación de las redadas en EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Diego Luna arribó al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde habló sobre cuál es su postura de la situación en Estados Unidos, que, como se ha estado siguiendo, se encuentra atravesando un complicado momento con las redadas antimigrantes en distintas ciudades del país. Sobre esta situación, mencionó su descontento por el clima de temor y tensión en el que se ve envuelta la comunidad latina, así como otros migrantes.

Según lo dicho por el cantante, se encuentra triste por la situación, además de parecerle injusto: “Es muy triste lo que está pasando, ¿no? Y muy injusto, muy injusto. Estoy pensando bien cómo decirlo porque lo que está pasando a nivel nacional allá es muy grave”. Por otro lado, el actor destacó: “Yo me quedo con lo que pasó el fin de semana pasado, las muestras de apoyo, la sociedad saliendo. Fue muy lindo ver esa respuesta...".

...Y sí, es un momento muy triste, muy oscuro, de muchísimo miedo para muchísima gente, que sepan que no están solos, que nos informemos, que estemos pendientes”, agregó.

Cuestionado sobre las críticas a celebridades como Thalía por no haberse pronunciado antes, el padre de los hijos de Camila Sodi evitó generar controversia y defendió la libertad de expresión de cada persona. “No, no pienso opinar de lo que haga nadie. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Son momentos complejos y cada quien es libre de hacer lo que quiera. Es momento de informarnos, de estar pendientes, de utilizar, me imagino, con mucha inteligencia el micrófono para quienes lo tienen, para ustedes..."

...para que la información que esté ahí disponible sea veraz, sea verídica”, expresó.

El histrión lamentó que, por miedo a ser deportados, muchos están dejando de asistir a sus labores en Estados Unidos, pese a su importante papel en la economía del país. “La comunidad hispana hace un trabajo valiosísimo y merecen el reconocimiento, y sobre todo eso: la tranquilidad que hoy no tienen”, señaló con firmeza.



Finalmente, Luna manifestó que se encuentra listo para el lanzamiento de su próximo proyecto cinematográfico. “Se va a estrenar ‘El beso de la mujer araña’, una película que se estrena ahora en octubre, y bueno, pues a ver qué más”, adelantó con entusiasmo, cerrando así su breve encuentro con los medios.

Fuente: Agencia México