Irina Baeva sí se casó con ex de Geraldine Bazán; 'Sale el Sol' exhibe FOTOS de la pareja

Ciudad de México.- Tal parece que Irina Baeva no tiene el corazón roto, sino todo lo contrario, estaría más que feliz y enamorada dentro de su matrimonio con Giovanni Medina, o al menos eso reportaron en Sale el Sol, ya que durante su más reciente emisión en vivo, confirmaron que sí se casó con ex de Geraldine Bazán, y además de todo, se retractaron sobre su presunta separación, exhibiendo fotos de la pareja el día de su boda y en una reciente cena.

El pasado 17 de junio de este 2025, Joanna Vega-Biestro, en el matutino antes mencionado, declaró que a ella le dijeron de buena fuente, que el romance entre Irina y Giovanni había acabado: "A mí me dijeron que ya terminaron. Ya se acabó, finito, caput. Pero vamos a ver si luego regresan; ahorita ya no andan. Ella creo que está de viaje, de hecho". Ante esto, Ana María Alvarado aportó que sí lo cree porque no los vio en un evento de Montserrat Oliver.

Ante estas declaraciones de Joanna, Gustavo Adolfo Infante decidió mandarle un mensaje directo al empresario mexicano sobre esta aparente separación, a lo que Giovanni dijo que nunca confirmaron empezar, y que ya los casaron y ahora separaron, sin embargo, no dio un sí o un no, dejando en suspenso todo. Y ahora, a días de su presunta separación, Vega-Biestro, en el matutino de Imagen TV se retractó y afirmó que siguen juntos y que están casados.

Al aire, los tres presentadores ya mencionados, compartieron información del canal de YouTube Kadri Paparazzi, en el que además venía una imagen del ex de Ninel Conde y la actriz de Televisa rusa, mientras que se dan un tierno beso, y ella se encuentra usado un vestido de blanco de novia, sencillo. Ana María y Joanna, creen que la boda tal vez no fue civil, ni religiosa, sino que pudo haber sido un ritual de amor como el que hizo con Gabriel Soto en marzo del 2024.

Pero eso no fue todo, pues Joanna antes de concluir, declaró que le ha llegado de una nueva fuente, con pruebas y todo, que la actriz de Soltero Con Hijas, fue captada mientras que cenaba al lado de Medina y otros políticos, por lo que no quería mostrar la imagen, pero después la recortó para que solo se viera a la presunta pareja, destacando que su fuente le señaló que en días pasados ya habían sido captados juntos, pero que el escolta de Medina exigió a esa persona que borrara la imagen y por eso, hasta ahora no habían visto fotos de ambos juntos. Hasta el momento, ni Irina ni Giovanni han dicho nada al respecto.

