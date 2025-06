¿Pablo Lyle ya salió de prisión? Abogada da inesperada noticia del exgalán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los miles de seguidores de Pablo Lyle se encuentran muy al pendiente de todo lo que sucede alrededor del actor, ya que existen múltiples especulaciones sobre que podría salir pronto de prisión tras más de 6 años detenido. Debido a todo el alboroto que causan estas noticias, recientemente la abogada Sandra Hoyos se encargó de aclarar la situación legal del famoso exgalán de novelas de Televisa.

¿Pablo Lyle salió de prisión? No, como se sabe, el oriundo de Mazatlán, Sinaloa, se encuentra cumpliendo una condena de cinco años de prisión, más ocho años de libertad condicional, por el fallecimiento de Ricardo Hernández, de 63 años, a quien dio un golpe durante un altercado vial ocurrido en Miami en 2019. La agresión del actor hacia el hombre originario de Cuba provocó que este cayera al piso y se diera un gran golpe en la cabeza, lo que provocó su muerte días después.

Por lo anterior, Sandra Horos brindó una entrevista al periodista Javier Ceriani con el fin de acabar con los rumores sobre el futuro del artista mexicano, quien presuntamente podría reducir su sentencia debido a buena conducta. "No es más relajado, pero sí tienen más privilegios. No quiere decir que podemos especular ni decir que estará en libertad. Eso no se ha mencionado", manifestó.

Igualmente, la defensora explicó que no existe en los archivos alguna audiencia programada para revisar la sentencia ni solicitudes oficiales sobre una posible liberación anticipada para Pablo: "Revisé el registro de la corte y no hay ninguna información. Tiene que cumplir sus 8 años de probatoria cuando cumpla sus 5 años en prisión", recalcó.

La defensora legal no descartó que exista una reducción de condena, aunque subrayó que se trata de un procedimiento riguroso, del cual no hay información confirmada hasta el momento: "Ellos les quitan tiempo por buen comportamiento. Consiste en involucrarse en programas. Él está estudiando Derecho, ayuda en el sistema, trabaja dentro de la cárcel y muestra remordimiento", indicó.

Cabe resaltar que hace algunas semanas, la conductora Andrea Legarreta descartó la posibilidad de que le hayan reducido la sentencia a Lyle, quien es su amigo: "No, no es verdad. O sea, por lo pronto no, la fecha que tiene es diciembre o finales de año (2026), del año que entra. Esa es su fecha. Y esto es quitando los días que según el estado de Florida, va quitando por buen comportamiento. O sea, de acuerdo a la suma de los días, será finales de diciembre", dijo en el programa Hoy.

Fuente: Tribuna