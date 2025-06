"Toda la vida": Yadhira Carrillo niega divorcio de Juan Collado y da recadito a Lety Calderón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 19 de junio diversos reporteros captaron a la actriz Yadhira Carrillo saliendo de las instalaciones de Televisa rumbo a las grabaciones en localización de su nuevo melodrama, Los hilos del destino. Aprovechando el momento, la prensa cuestionó a la protagonista de novelas sobre cuál es su relación con Juan Collado, pues ha trascendido que su matrimonio habría llegado a su fin.

En ese sentido, la intérprete originaria de Aguascalientes dejó en claro que, pese a los dimes y diretes que circulan, ella y el abogado mexicano se encuentran perfectos: "Juan y yo estamos tan bien, tan bien, tan bien. Hablamos todos los días. Es todo tan precioso conmigo. Estoy tan amada, cuidada, protegida, pegada a él, él a mí. Estamos muy bien, muchas gracias. Y así va a ser toda la vida", expresó con entusiasmo.

Carrillo, visiblemente serena, se negó a desmentir las especulaciones sobre una posible ruptura o crisis, asegurando que ni ella ni su esposo prestan atención a las teorías que hay sobre su relación: "No desmiento nada. Lo que pasa es que no veo rumores. No veo, la verdad es que no veo nada de chismecillos. Aparte que ando muy ocupada. Aunque no tuviera nada que hacer, no es algo que veo nunca porque son pasajeros", comentó.

Yadhira Carrillo desmintió su separación de Juan Collado

La protagonista de telenovelas como Barrera de Amor recordó que, a partir del inicio de su romance con el abogado, han estado rodeados de comentarios infundados, a los cuales nunca han dado importancia. "Desde que empezamos hay chisme desde el día uno, de millones de cosas. Y eso a él y a mí no nos quita nunca el sueño, ni tampoco le damos un minuto de tiempo a las cosas que la gente tiene tiempo de ponerse como a inventar", dijo con firmeza.

En medio de trascendidos que involucran a Collado, surgió la versión de que sus hijos podrían viajar a España para verlo, lo cual Yadhira tomó con naturalidad y cariño. "Siempre, siempre. Los niños siempre presentes, siempre", respondió, sin dar mayores detalles sobre el posible reencuentro familiar en el extranjero. Además, incluso hasta envió un cariñoso mensaje a Lety Calderón, quien en el pasado la acusó de ser la culpable de su separación de Juan.

Le mando un abrazo y todo mi cariño, también a ella y a los bebés, a los niños, los quiero mucho. Que estén muy bien", expresó Carrillo.

Fuente: Tribuna