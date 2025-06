Tras deceso de Silvia Pinal, Frida Sofía sufre triste muerte y su padre da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A meses del lamentable deceso de la querida primera actriz, Silvia Pinal, su joven y famosa nieta, Frida Sofía, por desgracia experimentó otra triste muerte que la ha dejado devastada junto a toda su familia, a la que una vez más, no pudo visitar para estar en su despedida, por lo que su padre, Pablo Moctezuma, salió a dar explicaciones de la situación y en entrevista dio una dura noticia.

Desgraciadamente, el pasado 28 de noviembre perdió la vida la 'Última Diva del Cine Mexicano', con cientos de novelas, filmes, y docenas de obras de teatro como un legado que la hacen inolvidable para el mundo del espectáculo. Dado a las tensiones con la familia Pinal, el pleito con su madre, Alejandra Guzmán, y problemas con sus papeles, Frida no pudo asistir al funeral de su abuela, sin embargo, honró su memoria con fotos y videos, además de tener un acercamiento de paz y genuino con su progenitora.

Tristemente, en este complicado momento de sanación ante la lamentable pérdida y emocional entre madre e hija, la intérprete de Ándale sufrió otro duro golpe, pues su abuelo paterno, Cayetano Moctezuma, falleció. Al igual que en el funeral de Pinal, Frida no se pudo presentar para darle el último adiós a su abuelo, pero de la misma manera, lo honró con una tierna foto a su lado, con un emotivo mensaje que conmovió a miles de sus seguidores.

Ahora, ha sido Pablo, el padre de Frida el que habló sobre esta situación ante reporteros de Imagen TV cuando salió a atender a la prensa en el funeral de papá. Moctezuma declaró que la relación entre nieto y abuela era muy cercana, que se amaban y ahora aunque físicamente no pudo estar, asegura que sí está en constante comunicación para recordar al patriarca de la familia y darle consuelo: "Sí, mucho, (Frida lo amaba). (Lo recordamos) siempre feliz, mi ejemplo, mi mejo amigo, ¿qué les digo? Gran pérdida. (Frida Sofía) Está muy triste. Sí (ha estado conmigo). Siempre es lo de Frida, ella está muy bien y les manda saludos a todos".

Con respecto al motivo de su ausencia, Pablo mencionó que la exparticipante de Mira Quién Baila tiene mucho trabajo, del que pronto saldrá a hablar, y que no pudo darse un momento, pero sostuvo que todos los días hablan. Pese al triste momento, los reporteros quisieron saber sobre la reconciliación madre e hija, pero Pablo se mostró molesto por esto y solo dijo que en esos momentos no le interesaba tocar el tema y se fue: "No me importa ahorita hablar de Alejandra, no me interesa, gracias. No vengo a hablar de Alejandra, gracias".

