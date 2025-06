Tras dejar Televisa y 'desaparecer', actriz de novelas regresa y hace triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras años desaparecida del mundo del espectáculo al haber dejado Televisa por una serie de incesantes ataques en su contra, la reconocida actriz de melodramas, Adriana Fonseca, recientemente dio una reveladora entrevista a varios medios de comunicación, en la que hizo una triste confesión del dolor más grande que enfrenta en la actualidad a causa del Alzheimer que sufre su padre.

Fonseca hace una década decidió alejarse de las novelas y abandonó los foros de grabaciones de la empresa San Ángel, debido a que se sentía abrumada ante todo el hate que recibía por un error que cometió, y por el que fue severamente juzgada por el público mexicano, que la hizo caer en una intensa depresión. Pero ahora, tras su regreso a la pantalla chica en México, ha señalado que no está siendo fácil el dividirse sus responsabilidades en Estados Unidos y México.

Su mencionado regreso, por desgracia fue un trago agridulce, debido a que además de enfrentarse a la crítica por su talento, vive los señalamientos por haber internado a su padre en un asilo. Ahora, durante su entrevista con Talentos latinos mexicanos, Adriana ha dejado en claro que sí siente feo y le duele que la juzguen por este motivo: "Han sido momentos difíciles y no solo enfrentar la decadencia de mi papá y su demencia de Alzheimer que él sufre, sino también mucho ataque en redes, de por qué no lo cuido yo, por qué no me hice cargo. Aunque cada vez trato de que me afecte menos, hay cosas que duelen".

La actriz de Contra Viento y Marea, declaró que si no cuida de su padre ella misma, es por la experiencia que le dejó su padre, ya que él no quedó bien de cuidar de su madre y abuela a causa de esta enfermedad, y que son cuidados de todo el día, y ella debe de trabajar para mantenerlo con la mejor atención: "Decidí meterlo a un lugar especializado. Ahora está bien, pero no deja de ser triste verlo así, verlo decaído. Pero está estable. Está bien. Lo cuidan. Él necesita cuidado 24 horas. Es como si fuera un bebé grandote y pesado".

Yo respeto mucho a las personas que se hacen cargo de sus mayores en estas circunstancias, pero también sé que no es fácil y sé que a veces el cuidador acaba mal”.

Yo investigué mucho este lugar en Veracruz y es un lugar que es muy difícil que te den acceso. Es un lugar religioso. Mi papá siempre creció muy religioso. Logré hacer cita con la madre superiora e investigué mucho. Le llegó de sorpresa y veo cómo lo tratan. Estoy al pendiente de cómo lo tratan y sé que es el mejor lugar donde puede estar, porque ya necesitaba ayuda. No puede estar solo", afirmó sobre las medidas que tomó para internar a su padre.

Ante esto, la actriz de Corazón Valiente, declaró que para ella, pese a todo lo que investigó y la tranquilidad de saber que está en el mejor lugar que pudo encontrar, no fue una decisión que le gustara tomar, y le destrozó el corazón y hasta ha tenido que ir a terapia para quitarse la culpa que siente: "No es una decisión fácil. Me tocó decírsela y a mí me rompió el corazón decírselo a él. Lo he tenido que trabajar mucho en terapia, trabajar la culpa. La culpa no es buena. He tenido que entender que no es mi culpa”.

Yo viviendo en Estados Unidos, mi papá ya ni papeles tiene. No lo iba a cruzar en la frontera. Mi esposo trabaja en Estados Unidos. Tampoco iba a dejar a mi esposo. Creo que es muy fácil juzgar, pero si sabes la historia de vida y las circunstancias, puedes entender por qué se toman ciertas decisiones", concluyó al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui