Tras despido de 'VLA', Anette Cuburu denuncia a conductor de TV Azteca de cometer fraude

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Anette Cuburu, por desgracia se fue de TV Azteca con un muy mal sabor de boca, debido a que tras su despido de Venga la Alegría, acaba de confirmar que se encuentra en medio de un pleito legal, y ha denunciado por fraude a uno de sus antiguos colegas, el presentador Artur Vázquez. Desde hace varias semanas que dos celebridades importantes lo han acusado de estafarlos.

Hace un par de meses, el reportero Gabriel Cuevas, declaró que el presentador Artur Vázquez, al cual señaló como un gran amigo, estaba en grave problemas legales, debido a que estafó a varios de sus colegas en la empresa del Ajusco. Poco tiempo después, el presentador Alex Bisogno, y el actor Gary Centeno, confirmaron que en efecto, fueron uno de los afectados por este fraude que suma millones de pesos.

Y ahora, tras poco más de tres meses de que se destapó el ilícito, la expresentadora de Al Extremo, reveló que se sentía más triste por el hecho de que lo consideraba un amigo, y en verdad pensó que confiaba en su talento, más que el dinero, destacando que fue más un fraude emocional: "Me da mucha tristeza porque fue un compañero nuestro de TV Azteca, que ves en los pasillos y saludas. Yo sería incapaz de decir ‘le voy a dar trabajo a alguien porque confía en mí’ y luego no le pago, porque le hago fraude o la ghosteo".

Ante esto, reveló que su modus operandi sí es el que se dijo, que usó una supuesta empresa de representación, y que ahora, sus abogados tomaron el caso, pero que sigue sin responder por sus acciones y ha logrado eludir a la justicia, no contesta las llamadas y evitar los mensajes, pero dejó en claro que lamenta más que traicionara así a sus amigos: "Él les cuelga el teléfono y los bloquea. Pero no solo me debe a mí, le debe a María Inés, a Anette Michel, a Mauricio Mancera. Él puso una agencia de representación de artistas para llevar a sus amigos. Imagínate hacerle eso a un compañero y a un amigo, es peor".

Finalmente, Cuburu mencionó que se siente mal por Artur, ya que debe mucho dinero y no le será nada fácil salir de tal situación, destacando que espera que pronto se pueda resolver la situación, lamentando que haya gente que pueda vivir del trabajo de los demás tan tranquilamente: "Debe millones de pesos, pobre cuate, ojalá lo pueda resolver, pero no entiendo por qué abusar así de la gente y tú vivir del trabajo de otros".

Fuente: Tribuna del Yaqui