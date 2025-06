"Violenta no soy": Manola Díez se defiende y confiesa todo de su agresión contra actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz de melodramas, Manola Díez, habló sin filtros sobre el altercado que sostuvo recientemente con su joven colega, la histrionista Anyolina Broy, durante los ensayos de obra de teatro en la que trabajaban juntos, luego de que trascendiera que, después de una diferencia laboral, la agredió físicamente. La también estrella de realitys ya ha negado rotundamente ser violenta.

En un reciente encuentro con la prensa, la estrella de la pantalla chica aclaró que, a pesar de los rumores y versiones que circulan en torno a esta controversia, ella se encuentra en armonía consigo misma: "Yo emocionalmente estoy perfecta, siempre. Me preguntan: '¿Cómo estás?', y digo: 'Siempre bien', porque yo soy una mujer que está en paz, que está con Dios. Tengo 18 años en la palabra y no es presunción, pero como todos los humanos, creo que nadie es perfecto y a veces nos equivocamos, ¿verdad?".

De la misma manera, Manola negó rotundamente haber sido agresiva durante el incidente, y subrayó que únicamente respondió a los ataques que recibió por parte de la actriz de Televisa: "No, no es delicado, porque violenta no soy. Violenta si le doy con la frente y le quiebro la nariz, eso es violencia. Yo no le di, ella me aventó un vaso de agua en la cara, me amenazó, me dijo: 'No sabes con quién te metes'".

Según Díez, el conflicto se originó previo a una función teatral, cuando Broy intentó hacer modificaciones, generando tensión tras bambalinas: "Yo estaba en segunda llamada, semidesnuda, a punto de entrar a escena, y le dije: 'O entras o sales, mi amor'. Al final nos hicimos de palabras, nada altisonante. Ella no hizo caso, va empezando, la comprendo… pero ni estudió, se dice actriz, pero ni estudió".

Manola también reveló que, tras el conflicto, Broy supuestamente creó un chat con productores para perjudicarla profesionalmente: "No solo me amenazó, también armó un grupo para dañar mi imagen. Me tiró el vaso de agua y luego volteó la historia para hacerse la víctima y que este chico del teatro quedara como el héroe, y yo como la villana. No fue así la historia".

La exparticipante del Hotel VIP reconoció que su reacción fue contenida, pero inevitable, afirmando que no hubo agresión intencional: "Cuando me tira el vaso, le iba a dar un estate quieto, pero hizo un movimiento y le di una rosada de nada". También acusó a Broy de aprovechar la situación para ganar notoriedad: "Se quiso colgar de mi fama… y eso no me parece justo". Con estas declaraciones, Manola busca esclarecer los hechos y defender su trayectoria. Asegura que continuará trabajando con profesionalismo, pero no permitirá que se manipulen las versiones para ensuciar su nombre en la industria del entretenimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui