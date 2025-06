Ángela Aguilar confiesa cómo perdió su inocencia y deja en shock: "Nunca lo he contado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días, la reconocida intérprete mexicana Ángela Aguilar se ha entrevistado con diversos medios como parte de la promoción de su nuevo disco, Nadie se va como llegó. Una de las pláticas más sinceras y reveladoras la dio al portal de noticias, +Más, de Televisa, donde la joven integrante de la dinastía Aguilar sorprendió al contar cómo había perdido su inocencia en el último año.

En primer lugar, la mexicana de 21 años confesó que ella anticipó que recibía críticas negativas desde que pensó en sacar este álbum, sin embargo, decidió continuar con el proyecto, convencida de que el resultado reflejaría su esencia. La hija de Pepe Aguilar explicó que su prioridad fue transmitir sus emociones y vivencias sin necesidad de aprobación ni intención de modificar la imagen que los demás tenían de ella.

Creo que lo más seguro que yo tenía es que iba a llover el hate, pero como siempre lo ha sido conmigo en este último año, pero eso también siento que me dio mucho más valor. Y saber, pues, haga lo que haga, algo va a pasar negativo. Entonces dije: 'Ay, que sea lo que Dios quiera'", contó.

Asimismo, durante la plática Ángela reveló que se ha sentido decepcionada de ver cómo se mueve el medio y aseguró que aunque su carrera ha estado llena de privilegio, pues viene de una de las dinastías más reconocidas de México, también ha vivido "mucha crueldad". Abriendo su corazón, la también empresaria confesó que en su nuevo álbum existe una melodía que refleja la incertidumbre que sentía sobre su futuro profesional.

Ángela Aguilar ha recibido mucho hate a raíz de su romance con Christian Nodal

Y es que en el último año, la joven se volvió una de las personalidades más odiadas tras confirmarse su romance con Christian Nodal, pues se rumora que ella fue la tercera en discordia entre él y Cazzu: "Esto nunca lo he contado, creo que no lo vuelvo a repetir, y yo no sé por qué tengo la confianza de decirlo, pero una de las canciones que más me pegaron del disco, fue una que se llama Lágrimas en mi garganta. Y esa fue una canción que yo se la escribí a mi carrera", expuso.

Esta melodía habla sobre estar perdida y tener el alma hecha pedazos, al parecer Ángela se refiere al hate que recibió por su controversial romance. En ese sentido, la famosa declaró que los comentarios negativos y críticas que recibió a través de redes le robaron la inocencia que durante por años la había caracterizado.

Yo no sabía a dónde iba después de lo que me estaba sucediendo (las críticas), de lo que estaban diciendo y de repente como que yo sentí que de la nada este tipo de inocencia que yo cuidaba y guardaba tanto se esfumó, ¿no? Y entonces, pues yo escribí esa canción Lágrimas en mi garganta, justamente hablando de la carrera que tenía antes y ahora la mujer que tengo que ser después de lo vivido", concluyó.

Fuente: Tribuna