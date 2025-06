Casi se quita la vida: Tras 6 años retirado, actor de Televisa regresaría a las novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi quitarse la vida por una fuerte crisis económica y vivir retirado de Televisa desde hace seis años, el reconocido actor mexicano, Miguel Pizarro, acaba de reaparecer en una entrevista con TV Notas, a los que confesó que está listo para volver a los foros de grabaciones y regresar a las novelas.

Pizarro siendo apenas un joven, comenzó su carrera en el año de 1988 de la mano de la empresa San Ángel con el melodrama, Pasión y Poder, tras lo que le siguieron éxitos como Cuando llega el amor, Agujetas de color de rosa, La dueña, siendo Rubí, al lado de Bárbara Mori, la novela que lo lanzó a la fama internacional. Pero, desgraciadamente, Miguel se volvió uno de los actores que lo perdieron todo y en el año del 2004, trató de quitarse la vida a causa de sus deudas, salvándose gracias a sus vecinos.

Afortunadamente, tras el fuerte episodio de depresión, el actor regresó e hizo más novelas, hasta que en el 2019 decidió retirarse tras Médicos, línea de vida, para dedicarse 100 por ciento al teatro. Sin embargo, hace casi un año que anunció que está a pinto de regresar, incluso en una ocasión fue captado al salir de Televisa y comentó: "Vengo con la piel erizada porque hacía tiempo que no venía y de pronto cuando regresas a casa, porque la verdad aquí nos la vivíamos, es espectacular".

Aunque todavía no ha tenido algún papel y no vuelve, recientemente en una entrega de premios para el teatro, Pizarro volvió a brindar una entrevista, en la que afirmó que sí está planeándose el retomar su carrera en la empresa de Emilio Azcárraga, pero que no logra cuadrar bien muchas cosas, pues hay mucho que considerarse y hay muchas personas detrás del sí o el no: "Sí sí, vamos a ver, vamos a ver. Está ahí cocinándose algo. Había ahí una posibilidad, pero ya no se cuadró bien. Son decisiones en donde hay muchas voces que opinan, pero está la latencia".

Finalmente, habló sobre su obra de teatro, y reconocido que su personaje lo identifica, ya que este también pasa por momentos terribles y una depresión, recalcando que al final, enseña que nada será fácil, pero que siempre hay que aprender y sacar algo de lo malo: "La verdad estoy muy orgulloso del producto que tenemos, porque cada obra de teatro es un producto, te ofrece algo. Nadie nos dijo que la vida iba a ser fácil, siempre hay páginas un poco difíciles por ahí, pero nada, ahí hay que aprender y sacar partido de ello".

Miguel Pizarro. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui