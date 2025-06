Daniela Castro destroza a Ana María Alvarado; así responde al ser llamada "pseudoperiodista"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Daniela Castro, en una reciente entrevista se mostró más que molesta con la famosa periodista mexicana, Ana María Alvarado, por supuestamente burlarse de su hija, Danka Castro, así que no tuvo reparos al destrozarla en críticas, tacharla de ser una malagradecida y la llamó "pseudoperiodista". Ante esto, la presentadora le dio una contundente respuesta.

Hace un par de semanas, cuando Castro en entrevista para Ventaneando recordó que su hija sufrió de bullying en la escuela, y externó que eso la ponía triste y fue un capítulo complicado, la reconocida presentadora de Sale el Sol, al hablar del tema, afirmó que Daniela en su juventud fue de las que molestaba a los demás: "Ya se le olvidó que ella era bully cuando estaba en la escuela y yo lo vi, porque iba en el mismo salón que ella".

Ahora, aprovechando su entrevista con Yordi Rosado, Castro no dudó en irse a la yugular de Ana María, a la cual tachó de ser una "pseudoperiodistas", afirmando que también eran bulleadora y que sería imposible que fuera una de sus supuestas víctimas, pues nunca la tomó en cuenta ya que no era parte de su grupo de amigas: "Tú, Ana María Alvarado, que dijiste que iba contigo en la escuela, yo sí iba contigo en la escuela. Yo no tenía nada que ver con tu grupo y dijiste que qué bueno que le había pasado eso a mi hija porque yo te bulleaba. Yo ni caso te hacía porque no eras parte de mi grupo de amigas"

Pero eso no fue todo, pues la actriz de Lo Que La Vida Me Robó, durante sus declaraciones, afirmó que Alvarado era de las más malas dentro de la institución, recalcando que no tenía como juzgar algo parecido, cuando era "tremenda", por lo que le advirtió que no se meta con ella y mucho menos su hija: "Jamás te he dado una entrevista y ¿qué se puede pensar de ti que le diste la espalda y le mordiste la mano a la reina del radio, la señora doña Maxine Woodside? Tienes que sacar rayos y centellas de tu boca para que tengas un poquito de rating, pero conmigo no te metas".

Ante esta situación, la presentadora de Imagen TV no ha dudado en emplear su canal de YouTube para responderle contundentemente, afirmando que no se burló de la joven actriz, y que jamás sería capaz de festejar cuando se le hace daño a alguien, sin importar quién sea: "Yo jamás me burlaría de eso y jamás diría que qué bueno que molestaron a su hija. Para nada, Daniela, ve otra vez el video, nunca dije eso. Yo no me metí con tu hija ni nunca diré que está bien que hagan bullying en la escuela, sólo dije qué curioso que ahora le pasó a su hija".

Finalmente, declaró que de seguro Daniela ni se acuerda de quién es ella en realidad ni con quien se juntaba, por lo que desechó el que en verdad pueda decir que fue tremenda y mala, agregando que la actriz de Cadenas de Amargura ya está mezclando una opinión con otras cosas que no tienen nada que ver: "Está mintiendo porque se los aseguro que no se acuerda ni siquiera con quién me llevaba yo y con quién se llevaba ella, y que era tremenda y mala, nada más falso que eso".

Ahora has madurado, has crecido, eres una feliz mamá, eres muy buena actriz. No confundamos las cosas, como si ahora yo te dijera 'eres una pseudoactriz', que te haya caído mal y que te moleste lo que yo diga es una cosa, y ya que lo mezcles (otra)", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui