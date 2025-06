¿Eduardo Capetillo no pagó nada? Alejandra Capetillo rompe el silencio y habla de su boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer, Alejandra Capetillo, a una semana de haber llegado al altar con su ahora esposo, el empresario libanés Nader Shoueiry, mediante una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, que la captó en el aeropuerto de la Ciudad de México, la joven ha decidido romper el silencio sobre el día más feliz de su vida, hablando de su boda por primera vez, ¿acaso es verdad que Eduardo Capetillo no pagó nada?

Lo que tendría que haber sido un evento de absoluta felicidad y lleno de amor, con mensajes positivos, se ha vuelto un completo escándalo, primero por la ausencia de Biby Gaytán y Eduardo en la boda religiosa, y desde hace días con el hecho de que se dice que el actor de Televisa está atravesando por una fuerte crisis económica y pese a que prometió pagar la boda, en realidad no ha dado nada. Incluso, salió a la luz el rumor que dice que la influencer tuvo que firmar unos pagarés a los dueños de la hacienda en la que se casó para garantizar su pago del lugar.

Primero que nada, afirmó que para ella fue un momento muy emotivo y especial el tener al actor de Marimar a su lado, y que lloró mucho en su camino hacía al altar, confesando que ella jamás se imaginó como una novia llorona, sino como una linda y pacífica que llegaría perfecta: "Yo pensé que iba a ser una novia así de que toda pacífica caminando por el altar, toda bonita, y yo iba con el moco tendido con mi papá. Sí, fue un momento muy emotivo, la verdad".

Por otro lado, reveló que después de haber dado el sí acepto, su madre, la exjurado de Pequeños Gigantes, le aconsejó que un buen matrimonio se basa en la comunicación y el no irse molestos a la cama, afirmando que se dice fácil, pero sabe bien que no lo es: "El consejo que me dio mi mamá y que te lo juro lo he escuchado en todos los matrimonios largos es: ‘No te vayas a enojar antes de irte a dormir’. O sea, habla las cosas. Y sí, se dice fácil, pero cuesta".

Sin meterse en las polémicas, la joven de la misma manera confesó que ella desea ser madre pronto, que es uno de sus más grandes sueños, y que por lo menos desea dos, pues viendo el gran trabajo que es tener todo un "ejercito", como sus padres, prefiere ir en calma, pero que aceptará si Dios le manda más: "Ay, ya son preguntas muy específicas. Pues a ver, a mí me encantaría una familia grande, pero es mucha responsabilidad. Nosotros que somos un ejército como familia, lo viví. Entonces, por lo menos dos. Lo que Diosito me quiera mandar".

