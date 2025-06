Él sería el primer lugar en 'La Casa de los Famosos All Stars'; filtran todos los resultados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que sin importar votaciones ya se sabría quién será el primer lugar en esta gran final de La Casa de los Famosos All Stars, la noche de este lunes 2 de junio del 2025. De la misma manera, han corrido rumores de diferentes cuentas en redes sociales que han seguido el reality show, afirman que ya se tienen todos los resultados del primero hasta el quinto lugar, y los han filtrado.

Oficialmente, el reality show de Telemundo está en su gran final, y aquellos que lograron llegar a la meta y estar a un paso de ocupar el primer lugar de la emisión de 24 horas, se encuentran a solo unas cuantas horas para conocer si sus esfuerzos en el programa rindieron frutos y serán el favorito o si otro de sus colegas se ganó más la simpatía del público en general, el cual tiene la última palabra mediante sus votos.

Pero, según informes de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Serios y Sinceros, el reconocido boricua, Carlos Caramelo Cruz, está en este momento como el primer lugar de la emisión según las encuestas oficiales, pero que al parecer el proyecto está haciendo trampa y manejando los números para ir subiendo en votaciones a quién desea sea su primer hombre campeón, el italiano, Luca Onestini.

Aunque no hay manera de saber quién podría ganar y muchos aseguran que por votaciones debería de ser Caramelo, recientemente otra cuenta de la mencionada red social, asegura que la realidad es que la producción busca darle la corona al italiano, dejando al boricua en segundo, a Paulo Quevedo en tercer lugar, el cuarto lugar sería para Rey Grupero, del que se dice debería de ser el segundo, y el quinto Rosa Caiafa.

Cabe recordar que se tiene varias semanas la teoría de que producción ha estado moviendo las fichas para que la gran final quedara justamente con estos personajes, y que varios de los habitantes en realidad no salieron por votaciones, destacando que la primera en sufrir de esta "mano negra" fue Alejandra Tijerina, y la última fue Dania Méndez. Pero como todo lo anterior, no son más que especulaciones y teorías que algunos exhabitantes avalan, más no pueden probar.

Fuente: Tribuna del Yaqui