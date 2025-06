¿Embarazada y separada? Conductora de 'VLA' estremece con noticia junto a galán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Venga la Alegría: Fin de Semana y actriz, Ferka, acaba de presentar ante medios de comunicación su nuevo proyecto al lado del guapo galán de Televisa español, Jorge Losa, con el cual se sinceró ante la prensa sobre su relación, estremeciendo con inesperada noticia sobre su futuro, como individuos y padres, ¿acaso está embarazada y se han separado?

El 2024 no fue un año muy tranquilo para los exparticipantes de Las Estrellas Bailan en Hoy, debido a que estuvieron involucrados en una serie de dimes y diretes sobre un infidelidad, pues esta afirmó que cuando ella y el actor español terminaron su relación, fue porque la actriz e influencer, Serrath, se había metido entre ellos, y aunque la artista lo negó todo, Jorge en una entrevista se dijo infiel y que sí le había fallado a María Fernanda Quiroz, nombre completo de la presentadora.

Pero ese mismo año, después de que Jorge estuvo meses en La Isla: Desafío Grecia y Turquía, en vivo de la emisión matutina de TV Azteca, le hizo saber de que todavía la amaba y quería una nueva oportunidad, y ahora, a casi un año de romance, la pareja parece estar más unida que nunca y lista para formar una familia. Los dos actores han presentador un nuevo proyectos juntos, su propio podcast, Dopamina2.

Durante su entrevista con reporteros como Edén Dorantes, la pareja se dijo enamorada, pero destacaron que a lo largo de la creación de este podcast se han dado cuenta de muchas cosas que se habían planteado, pero n con la seriedad necesaria, y ahora ven que es cañón mantener una relación así: "Sí, hay temas complicados, sí, luego nos pasamos de listos porque hemos pusimos como una dinámica de preguntas. Está cañón porque yo llevo 3 años con Jorge y había veces, pues que realmente nunca me lo había preguntado de una manera seria".

Ante esto, el actor de La Rosa de Guadalupe, declaró que aún mantienen su chispa, su energía y su amor, desmintiendo el que estén separados o apunto dé, incluso entre bromas declaró que le "mete muchas cosas en la boca" y que le "estoy haciendo más estómago a ella", a lo que la actriz entre risas agregó divertida: "Lo que queremos decirles es que pronto tendremos un bebé", dejando a más de uno en shock, pues no señalaron sí fue broma o una verdad disfrazada de broma.

Finalmente, el exparticipante de Guerreros 2020, declaró que "El momento es ahorita. Mañana no sabemos qué pueda pasar. No sabemos qué nos depare la vida. No sé cuántos días me regale más la vida al lado de ella y no por una decisión de que haya amor o no, sino porque a veces pues no sabemos cuánto tenemos de tiempo cada uno en nuestro reloj".

Fuente: Tribuna del Yaqui