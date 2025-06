Explotó su departamento: Actriz de Televisa sufre trágica muerte y filtran dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante, Fátima Molina, recientemente ha reaparecido con una emotiva entrevista para TV Notas, en la que ha hablado del proceso del duelo, tras sufrir la trágica muerte de sus padre a manos de su propio progenitor, y la terrible explosión de su departamento. La reconocida artista, durante su charla, filtró dura noticia de su vida, pero dio un mensaje de esperanza.

La vida de nadie es fácil y los artistas no son la excepción pues Fátima, que saltó a la fama en el 2008 al formar parte de la sexta generación de La Academia, ha enfrentado tragedias terribles, como la muerte de su madre y padre en el 2019. Su progenitor le disparó a su exesposa, madre de la actriz, y después se quitó la vida. Tristemente, con un duelo tan fuerte como ese, apenas estaba recuperando un poco cuando otra tragedia la sacudió: el edificio en el que vivía explotó por fuga de gas. La joven estaba en el interior, pero logró salir sin daños y se unió a la demanda colectiva por lo ocurrido.

Ahora, seis y cuatro años de las dos tragedias que sacudieron su mundo, la actriz de Te Acuerdas de Mí, acaba de reaparecer en entrevista con TV Notas, para hablar de como ha procesado sus dos duelos, recalcando que para ella, el planeta es un lugar de "los eternos duelos", y que no solo es momentáneo, sino algo constante del que no sé es consciente pues está el estigma de solo vivir en felicidad, y eso frustra: "Tenemos tantas emociones con las que venimos incluidas y si supiéramos gestionarlas viviríamos de otra manera, pero las redes sociales y todo nuestro entorno nos dice que es (solo) 'felicidad'".

Tras esto, la nominada al Premio Ariel, reconoció que en su vida a enfrentado momentos en los que se ha sentido mal y aunque nuca le han dado un diagnóstico de enfermedad mental, como ansiedad o depresión, declara que todos en la vida viven en altibajos emocionales constantes, que pueden ser mayor o menor, pero siempre sé hay algo con lo que luchar: "Nos agarramos de lo que podemos, creo firmemente en la importancia de las redes, sea tu familia, tus amigos. Somos seres sociales, el relacionarnos, la importancia de sacar lo que sentimos, poder decirle a alguien 'vivo momentos de soledad en este momento'".

La actriz de Sueño en otro idioma, afirma que su motor para seguir y atravesar todo es que se centra en la esperanza, en el saber que "nada es para siempre", que tarde o temprano las cosas que cambian. De la misma manera, agradeció que va a terapia para procesar sus emociones, y sana su corazón con el amor de familiares y su fiel compañera, una hermosa gatita: "Adopté una gatita y agrega tanta felicidad a mi vida que yo no entendía eso antes porque a mí me decían personas que estaban tan conectados a sus mascotas que dicen 'son mi vida', y tú dices, 'claro', hasta que no la tienes y conectas con una mascota de esa manera, lo vas a entender".

Finalmente, reveló que su mayor miedo es perder a alguien que ama de una manera trágica de nuevo, como en un asesinato, una explosión o algo peor, señala que es la esperanza la que ahora la mantiene estable y por ello es que se esfuerza para mantenerse arriba y tiene como meta el llegar a Hollywood en un futuro cercano: "Estoy consciente de que la vida no es lineal y que no siempre se está igual, pero hoy estoy bien".

