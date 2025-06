¿Lupita D'Alessio, grave? Ernesto D'Alessio estalla en entrevista y lanza fuerte súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor, Ernesto D'Alessio, acaba de toparse con varios medios de comunicación, a los que no dudó en encarar y estallar en plena entrevista, después de estar filtrando y difundiendo que la gran Lupita D'Alessio está grave, y que tiene severos problemas pulmonares, por lo cual, además de desmentirlos de manera contundente, también lanzó fuerte súplica por el bien de su amada madre. Aseguraron que debe de usar oxígeno para poder respirar bien.

Hace un par de días, Lupita se presentó en el Zócalo capitalino, y demostró a sus fans porque es denominada como la 'Leona Dormida', con su poderosa voz, sin embargo, se comenzó a decir que en medio del show tuvo que ponerse oxígeno y sentarse porque estaba delicada de sus pulmones, a lo que ahora, su hijo, Ernesto, arremetió contra los medios, pidiendo pruebas: "¿Dónde está la toma donde toma oxígeno? No, no, no… tú dijiste que tomaba oxígeno y que se sentó, enséñame la toma. ¿Dónde está con oxígeno? Muéstrala y te comento al respecto".

Visiblemente molesto, el actor de DKA, afirmó que su madre es una mujer fuerte y que está perfectamente bien y sana dentro de lo que cabe, suplicando que se respete a la intérprete de Mentiras y se dejen de inventar cosas que solo dañan su imagen y su trayectoria: "Son mitotes de los medios, no todos, algunos. No le entren al mitote, es falso. No es cierto. Acabo de cantar con ella en Pachuca antier y está perfectamente bien. No hagan eso, no lastimen la imagen de una señora que ha entregado su vida a la música, es muy molesto, no lo hagan"

De la misma manera, destacó que cuando su madre llegue a partir de este mundo, ni él, ni Jorge D'Alessio, o cualquier miembro de la familia, no harán un funeral público ni homenaje, asegurando que es una de las últimas voluntades de su madre, afirmando que nadie se va a enterar de cómo y cuando se realizará su último adiós, pues será 100 por ciento familiar y en privado: "Una petición que nos ha pedido a los tres, ella dijo 'cuando yo muera no quiero que la carrosa fúnebre, que vayan los artistas, que me metan a Bellas Artes', que nadie vea se hace".

Finalmente, el exnovio de Alessandra Rosaldo, declaró que Lupita les dijo a sus tres hijos, que si otros le hacen homenaje no quiere a ninguno en dicho evento, pues ella no quiere que se le exhiba, además de señalar que el tema de su herencia es claro y preciso; sus tres hijos heredarán en partes iguales: "O sea no es que nos haya dado, pero digamos que de palabras nos ha dicho 'tu tienes esto, tu tienes esto otro', a nadie nos gusta que nos dice. Su herencia es para sus tres hijos en partes iguales".

Fuente: Tribuna del Yaqui