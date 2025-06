De Telemundo a Televisa: Aleska Génesis y Luca de 'LCDLF All Stars' se integrarían a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida empresaria venezolana, Aleska Génesis, y el polémico italiano, Luca Onestini, están listos para ver nuevos horizontes, ya que pasarían de Telemundo a Televisa en las próximas semanas, ya que tras haber salido de La Casa de los Famosos All Stars, ambos fueron captados cuando llegaron a la empresa televisiva. Según informes se integrarán al programa Hoy a finales de este 2025.

En la emisión llena de celebridades de temporadas pasadas, como Manelyk González, y nuevos talentos, como Carlos 'Caramelo' Cruz, Aleska y Luca fueron dos participantes que dieron mucho de que hablar, y no solo por el romance que nació entre ambos con solo una semana de convivir. El italiano fue sumamente controversial por sus provocaciones a otros integrantes y haber llegado a la gran final sin un fandom fijo, por lo que acusan a Telemundo de fraude, mientras que la venezolana fue arrestada en los foros al ser acusada de robo.

Ahora, una vez que se ha acabado el proyecto y tanto Aleska como Luca han quedado libres de compromisos en la televisora antes mencionada, ahora, todo parece indicar que se irán a la empresa San Ángel, ya que la tarde del pasado jueves 19 de junio, fueron captados mientras que llegaban juntos a la televisora de Emilio Azcárraga, y sin esconderse, pues ambos se bajaron de una camioneta para hablar con la prensa a las afueras de la empresa.

La polémica pareja no ha revelado cuáles son las propuestas que tienen sobre la mea, pero se ha dicho que podrían ser invitados a formar parte del reality de baile del matutino antes mencionado, Las Estrellas Bailan en Hoy. Por su parte, ante la presa, tanto Luca como Aleska, aseguraron que todavía no han decidido nada y si se presentaron tan abiertamente es porque solamente están valorando las opciones que tienen, dejando en claro que no cierran a nada y están abiertos a negociaciones.

Ambos se dijeron agradecidos con que Telemundo les abriera las puertas primero que nadie, destacaron que el buscar tener proyectos en otras empresas no es nada malo. Con respecto a que es lo que tenían entre manos, no dieron información, señalando que no podrían decir nada al respecto, al meno no hasta que se definiera si es que van a aceptar o rechazar de manera definitiva este ofrecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui