¿Deja Televisa? Cecilia Galliano hace desgarradora confesión tras la muerte de su madre

Ciudad de México.- Por desgracia, en medio de uno de sus momentos de mayor éxito profesional, Cecilia Galliano se encuentra pasando por un lamentable luto, ya que sufrió la dolorosa muerte de su madre, Marta, quien radicaba en Argentina. La actriz, al tener proyecto importante en puerta, regresó a México en medio de su pesar, y en entrevista hizo una desgarradora confesión, además de dar un anuncio inesperado, ¿acaso dejará Televisa y el país?

Hace un par de días, en su canal de YouTube, en su programa Mate con piquete, declaró que estaba muy triste y no estaba bien, pues el pasado 4 de junio, por desgracia perdió a su madre, recordando que por ello estuvo ausente en algunos compromisos de obras de teatro: "Les quiero contar que hoy va a ser el programa más difícil de mi vida, porque mi mamá hace una semana, o no sé cuántos días son, pero el 4 de junio falleció".

Ante esta dolorosa situación, se pensó que no llegaría a la rueda de prensa de la obra Brujas, el pasado jueves 19 de junio, pero para sorpresa de muchos, sí apareció en esta y sincerándose con medios como Televisa, Imagen TV, TV Azteca y más se sinceró, afirmando que si estaba presente era por su madre, precisamente, que amaba la obra: "La verdad yo siempre he sido una chava muy trabajadora y a mi mamá le fascinaba que hiciera Brujas".

Ante esto, declaró que el hecho de que estuviera, no quiere decir que no fuera fácil, que le costó, pero lo hizo porque su padre la acompaña y porque su madre deseaba mucho que ella se subiera al escenario para interpretar a su personaje, y es en honor a ella que lo hará: "Me era muy difícil decidir si venía o no, porque no es un proceso fácil. No es algo que esperábamos, pero, como bien dice mi papá, 'Hazlo por tu mamá', entonces yo creo que voy a subirme al escenario, espero poder estar bien y trataré de hacer las sonrisas que más pueda".

Con profundo dolor, confesó que por más que intentó, no logró llegar a despedirse, y solo asistió al velorio: "Llegué al velorio, pero no me pude despedir". De la misma manera, destacó que no pensaba en retirarse de su carrera, y ahora, además de hacerlo en honor a su madre, también lo hará porque su padre aceptó estar con ella en su gira por Perú, y lo que más le importa ahora es el bienestar de él: "No pensé (en retirarme de la obra). Gran parte importante es que mi padre va a ir conmigo a la gira de Perú".

Fuente: Tribuna del Yaqui