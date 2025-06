Justin Baldoni podrá ver los mensajes que Taylor Swift intercambió con Blake Lively

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Un nuevo giro en la problemática demanda del director de cine estadounidense Justin Baldoni y la reconocida actriz estadounidense Blake Lively, pues como ya te hemos informado en TRIBUNA, estos dos famosos compartieron créditos en la película Romper el círculo (It Ends With Us), misma que fue escrita por Colleen Hoover y dirigida por el propio Louis Baldoni.

En un comienzo, mientras se efectuaba el rodaje de la cinta, aparentemente todo marchaba bien; sin embargo, el asunto cambió por completo una vez que se estrenó el proyecto, preciso instante en que la esposa de Ryan Reynolds acusó al originario de Los Ángeles, California, de acoso sexual. Además, no fue lo único, porque la protagonista de El secreto de Adaline (The Age of Adaline) aseguró que Justin iniciaba conversaciones de índole sexual sin su consentimiento.

De igual forma, según medios estadounidenses, en algún punto terminó involucrada la cantante de pop Taylor Swift, a quien supuestamente mencionó Blake durante una parte del proceso de demanda. El problema radica en las palabras que usó para definir a la intérprete de Look What You Made Me Do, ya que la estrella de Hollywood afirmó que Taylor representaba a uno de sus “dragones”, haciendo referencia a la serie de Game of Thrones.

Justin Baldoni podrá acceder a las conversaciones privadas de las famosas

Ahora bien, a pesar de que lo anterior ocasionó la molestia de la novia de Travis Kelce, más tarde todo se solucionó. Pero todo parece indicar que la compositora todavía no puede cantar victoria, al menos eso dicen los nuevos datos revelados. El juez federal Lewis J. Liman autorizó a Justin Baldoni a acceder a mensajes entre Lively y la ganadora en 23 ocasiones de los premios Billboard Music Awards.

Ante todo, hay ciertos límites, puesto que el artista solo podrá tener contacto con aquellas conversaciones donde las féminas se estén refiriendo a la película Romper el círculo y hagan hincapié en la batalla legal. De hecho, la orden fue emitida este pasado 18 de junio de 2025, y la mujer que dio vida a Serena van der Woodsen en Gossip Girl intentó, por medio de sus abogados, que esto no sucediera, declarando que eran “irrelevantes”. No obstante, el juez concluyó que sí podrían ser importantes, porque en otras ocasiones la modelo ha traído a colación a la amiga de Selena Gómez.

