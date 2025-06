Kunno confirma ser amigo de Belinda y se ríe de la burla que hizo hacia Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días, el nombre de Belinda no ha dejado de estar en tendencia en todas las redes sociales y medios de comunicación debido al estreno de su nuevo álbum, Indómita. Debido a que varios de los temas ya se hicieron 'trends' y tienen coreografías sumamente populares, el influencer Kunno no se quiso quedar atrás e hizo lo propio, pero esto desató controversia debido a que mantiene una cercana amistad con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Debido al revuelo que causó un video del regiomontano donde aparece bailando una de las nuevas canciones de Belinda, ahora ha tenido que salir a aclarar que él realmente es amigo de la chica pop, pero también del exprometido de esta y de la hija de Pepe Aguilar. "O sea, es que honestamente yo tengo una amistad individual con cada una de ellas, o sea, yo me llevo superbién con Beli", inició su relato y luego agregó:

También a Ángela, saben que ha sido una persona que a mí me ha apoyado en aspectos de mi vida en donde realmente no sabía ni yo que necesitaba un apoyo", manifestó.

De la misma manera, el influencer dejó claro ante las cámaras del programa Ventaneando que no hay motivos para crear controversias donde no existen. "Yo tengo una amistad individual con todas y creo que eso también es padre, ¿no? Porque yo lo he dicho en muchas ocasiones, si entre ellas no hay ningún conflicto, o sea, yo no tengo por qué estar tampoco ahí como que, ay, para acá, para acá, al contrario", afirmó.

Sobre cómo ha tratado de sobrellevar la polémica que existe alrededor de la intérprete de regional mexicano y Belinda, el famoso respondió con total sinceridad. "Pues la imprudencia es parte de mi persona, entonces sí se me han salido de repente chistes y comentarios; no tengo yo tampoco por qué traicionar a nadie, al contrario, ellas saben que genuinamente nos queremos de corazón", indicó.

Asimismo, reaccionó a la historia que se publicó en la cuenta de Belinda que mostraba a su vez un video hecho por otro usuario que realizó un video donde Ángela aparece bailando un sencillo de Beli: "¡Amigos, esto está muy fuerte! Yo creo que es alguien del equipo. No creo que deba ser ella directamente; se le chispoteó", dijo entre risas.

Finalmente, el creador de contenido también se refirió a la muestra de solidaridad de Nodal tras el ataque homofóbico que sufrió recientemente en Monterrey, y aclaró si procedió tras el incidente. "Sí, se tomó acción, o sea, lo importante es que se tomó acción", declaró.

