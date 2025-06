Manola Díez arma escándalo en entrevista y es acusada de asistir en estado de ebriedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Manola Díez, una vez más se encuentra dando de que hablar, debido a que se ha dicho que asistiría a importante evento fuera de sus cinco sentidos, o sea en estado de ebriedad, debido a que de la nada, al hablar con los reporteros comenzó a armar tremendo escándalo, dejando a todos en completo shock por sus actitudes. Cabe mencionar que la estrella de Televisa, aún está envuelta en un drama de agresión.

Manola desde hace varios días que se encuentra en el centro del escándalo, debido a que fue acusada de haber agredido física y verbalmente a su colega en teatro, la actriz Anyolina Broy, quien afirma que se puso como loca y hasta la abofeteó, mientras que la Díez asegura que ella no es violenta y que fue la joven la que la inició todo al haberle aventado agua encima con un vaso, después de que le reclamara que entrara y saliera de su camerino sin dejar que se cambie.

Por este pleito, es que cuando fue vista en una rueda de prensa, medios como Sale el Sol, se acercaron para hablar al respecto, y también para saciar la duda de que podría estar en la tercera emisión de La Casa de los Famosos México. Manola en todo momento fue contundente y entre más tiempo pasaba en la entrevista los ánimos se subían, hasta que comenzó a gritarle a todos los presentes dejándolos en shock.

Por fortuna para los reporteros, no eran gritos de ira ni estaba insultando, sino que al hablar sobre si está en negociaciones con Rosa María Noguerón, dejó en claro que no podía decir sí o no, pero que cuando se le viera en el reality show se acordarían de ese momento, pidiendo que todos la apoyaran para que pudiera llegar a la final, alzando la voz cada vez más al decir que los quería mucho a todos, que estaban muy guapos y les mandaría muchos saludos al estar encerrada.

Finalmente, comenzó a pedir a todos que gritaran junto a ella el "Manola adentro, Manola adentro", y de la nada mencionó que todo se podía con el amor de Cristo, que eran hermanos por ser hijos de Dios y demás, armando tremendo escándalo con la prensa. Por este desborde de energía, es que muchos comenzaron a especular que se presentó a dicho evento en estado de ebriedad, e incluso otros dijeron que había consumido otras cosas más fuertes.

Fuente: Tribuna del Yaqui