Raúl Araiza estalla en Televisa por noticia falsa sobre accidente de su hija: "Te madr..."

Ciudad de México.- Durante la tarde de este viernes 20 de junio reporteros de diversos medios captaron a Raúl 'El Negro' Araiza saliendo de las instalaciones de Televisa y aprovecharon el momento para cuestionarlo sobre el escándalo que hay alrededor de su hija Roberta Araiza, quien fue señalada por presuntamente tener un accidente en Cancún en aparente estado de ebriedad.

En ese sentido, el actor y conductor explicó con su característico sentido del humor que fue un incidente menor, y que los involucrados se encontraban bien. "Se subieron a la banqueta, agarraron arena y le pegaron a una palmera. Se fregó el cofre, bueno, para no decir: 'se chin... el cofre', y ya", relató Araiza, minimizando la magnitud del hecho. Además, indicó que Patricio, el joven que conducía, estaba en buen estado, al igual que su hija.

Araiza aprovechó para criticar cómo un medio de comunicación exageró la noticia: "El tema es cómo lo aderezan. TVNotas lo adereza muy mal. Mis escándalos siempre han sido abiertos, pero antes esa revista sí era temida, ahora ya no", comentó. Asimismo, Raúl se mostró molesto porque esta noticia llegó hasta oídos de su madre, la primera actriz Norma Herrera, quien ya es una persona de la tercera edad.

Sí me habló mi mamá, se preocupó. Entonces preocupan a Norma Herrera a lo pende... Le dije: 'Mamá, ¿qué estás leyendo también? Ya lo sabes, llevas toda la vida en esto'", contó.

'El Negro' Araiza desmiente que su hija Roberta haya protagonizado accidente en estado de ebriedad

Por esta situación, el conductor del programa Hoy advirtió a los editores del mencionado medio: "Le ha pasado algo a mi mamá de salud, entonces sí busco al editor y le rompo la madre, o a los que sean, porque ahí no es de: ‘Ay, te demando’. No, eso es perder dinero, voy y te madreo. O sea, pero no pasó nada, Norma Herrera bien, todo cool, pero espantan a la gente".

Respecto a los rumores de que los jóvenes iban en estado de ebriedad, Raúl fue tajante al desmentirlo pues algunos recordaron que él sufrió de alcoholismo: "En Cancún siempre hay alcohol, pero no venían hasta la madre. No venían como su papá, o sea, yo sí me he dado en la madre, yo sí he chocado, yo sí he estado en rehabilitación. Pero eso no tiene nada que ver con los jóvenes", aseguró.

Finalmente, el famoso insistió en que todo quedó en un susto y que su hija Roberta se encuentra enfocada en su vida y disfrutando de un nuevo trabajo: "Sí te espantas, pero fue más aparatoso de lo que fue. No pasó nada, estaba acá de regreso. Todo está bien", declaró.

Fuente: Tribuna