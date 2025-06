"Soy fiel": Elizabeth Álvarez hunde a Jorge Salinas con inesperada confesión tras infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Elizabeth Álvarez, recientemente dio una entrevista a medios como TV Azteca y Televisa, para presentar su nueva obra de teatro junto a su famoso esposo, el actor Jorge Salinas. Dado a que el proyecto es sobre un matrimonio y la monogamia, la histrionista hizo una inesperada confesión sobre su relación, tras el escándalo de infidelidad del galán de melodramas, al cual hundió sin piedad.

Para nadie es secreto que los protagonistas de Fuego en la Sangre, hace más de dos años que vivieron un momento muy complicado como familia y se pensó que se divorciarían, a causa de que TV Notas filtró presuntas pruebas de que el actor estaba teniendo un romance con su nutrióloga, Anna Paula Castillo. Como era de esperarse, mucho se dijo que Álvarez no soportaría esto y estaba pensando en exigirle el divorcio y hasta habría corrido de su hogar al histrión, sin embargo, todo fue diferente y se unieron más.

Ahora, el tema de la infidelidad salió a relucir, debido a que al ser confirmados como los protagonistas de La Obscenidad en la Carne, obra de teatro producida por Omar Suárez, que habla sobre la monogamia, Elizabeth declaró que ella es una mujer 100 por ciento fiel, que cree que el amor puede superar absolutamente todo: "Creo que el amor lo puede todo, lo puede absolutamente todo, yo soy fiel, tengo esa creencia de que el amor puede todo, y cuando tu amas a alguien estás entregado al mil por ciento en esta vida, y en la que viene".

Inesperadamente, destacó que es una mujer enamorada y feliz del actor de La Malquerida, y que pese a todo lo que han pasado, ella se siente agradecida de poder seguir en un matrimonio con el padre de sus dos hijos, remarcando que lo amaba cada día más y esperaba seguir así toda la vida: "Vamos a cumplir 14 años este 15 de octubre, y pues agradezco a la vida por seguir casada con mi esposo, y amarla y quererlo, y seguir enamorada de él".

Por su parte, Salinas quedó tan en shock que reconoció que no sabía que decir a ello: "Me quede sin palabras, mi amor, gracias a ti, qué linda". Para Venga la Alegría, el reportero Gabo Cuevas le cuestionó a Álvarez si no temía que esta obra despierte la antigua polémica sobre su matrimonio, a lo que ella, con total calma y elegancia, dejó en claro que es punto y aparte: "No puede haber comparaciones con respecto a nuestro matrimonio, porque no tiene absolutamente nada que ver con nuestro matrimonio, la pareja que interpretamos, es completamente distinta".

Fuente: Tribuna del Yaqui