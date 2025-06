"Una indita cab...": Laura Zapata denigra a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana y cantante, Laura Zapata, de nueva cuenta está causando gran revuelo en redes sociales, debido a que una vez más ha arremetido en contra de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y durante una conversación la denigró como profesional, pues por una elección que hizo en su Gobierno considera que es "una indita cab..." y no le importa que se enojen.

No es secreto para nadie que la actriz de Televisa es una fuerte opositora a todo lo que tenga que ver con el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto a todos los que tengan que ver con el partido de Morena. Al Claudia ser parte del mencionado partido político y haber sido apoyada por Obrador, Laura desde que tomó el mandato no ha parado de atacarla constantemente.

Y ahora, durante una opinión que daba en un podcast, la villana de María Mercedes, declaró que consideraba que Claudia es una persona que lejos de ser fina es "una indita" y que finge solamente tener humildad, cuando solamente todo lo hace para quedar bien y realmente ni siquiera sabe lo que está haciendo, poniendo en riesgo muchas cosas importantes para el curso del país mexicano. Como era de esperarse, fans la han funado por usar la palabra "indita" como insulto.

Ante los reclamos, mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, declaró que sí le dijo eso, pero que no fue como insulto, sino que es como algo simbólico para demostrar que realmente no merece su puesto y solamente está ahí bajo órdenes de Obrador y hace lo que le dice: "Dije 'indita', sí. No como insulto, sino como retrato simbólico de una presidenta que se comporta como segundona del narcopresidente que la impuso. Viajar en vuelo comercial no te hace humilde. Te hace irresponsable cuando ya ocupas la banda presidencial".

Finalmente, le mandó un contundente mensaje a la mandataria mexicana, destacando que por querer hacerse la humilde y la que está a favor del pueblo, hace cosas que ponen en riesgo a muchas personas y de fingir que no estafaron a todos en el país con la rifa del avión presidencial: "Pusiste en riesgo a los pasajeros, y lo celebran como virtud. Rifaron el avión presidencial. No entregaron nada. Se quedaron con el dinero. Y ahora viajan como si México no mereciera altura. ¿Eso incomoda? Pues más vale que se acostumbren: Yo digo lo que otros callan, y no le tengo miedo a nadie".

Fuente: Tribuna del Yaqui