Adela Noriega tenía cáncer: Mhoni Vidente filtra trágica noticia de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- A días de que se reportara muerte de Adela Noriega, la pitonista más reconocida y querida de México, Mhoni Vidente, recientemente en su programa de Unicable, acaba de dejar a más de uno en shock al hablar filtrado trágica noticia con respecto a la salud de la aún famosa actriz de Televisa. La vidente declaró que ella recibió de los astros la información de que tuvo cáncer de matriz.

Desde hace varias semanas que el nombre de Noriega se ha mantenido en tendencia, ya que tras años desaparecida del ojo público, reapareció inesperadamente en un video viral de TikTok, en el que no se daban buenas noticias de la actriz de Amor Real, sino que se informaba su presunta muerte. Como era de esperarse, dicha información causó un gran revuelo mediáticamente y sigue siendo una duda qué es lo qué pasó con la famosa.

Al no tener respuesta de los familiares de la protagonista de Fuego en la Sangre, varios medios de comunicación al toparse con el actor Mauricio Islas, con el cual trabajó en El Manantial y Amor Real, brindó inesperadas declaraciones, en las que señaló que él desde que vio el video supo que es Inteligencia Artificial y una mentira su muerte, incluso declaró que ya habló con la familia: "Si te das cuenta, necesitas ponerle mucha atención para darte cuenta que es Inteligencia Artificial. Me puse a investigar, me puse a ver de dónde venía y antes de hacer esa pregunta imprudente. Hablarle a Reyna, que es su hermana".

Ahora, después de las declaraciones del expresentador de Sale el Sol, Mhoni mediante su programa reveló que entre el 2024 e inicios del 2025, Noriega luchó en contra de una terrible enfermedad, señalando que podría tratarse de cáncer en la matriz o quistes, pero afirmó que no perdió la vida, sino que salió adelante y ahora está libre de este mal: "Sé que tuvo problemas de cáncer en cuestiones de matriz, o tuvo problemas de quistes, pero no falleció. Hubo ese rumor, pero no es cierto. Está estable y está bien".

Cabe mencionar que pese a que Mhoni habló al respecto, dado a que la familia de la actriz de Monte Calvario y Quinceañera, la realidad es que no se le pude dar por viva o difunta, hasta que ella misma salga a dar de viva voz que está sana o que su familia salga a confirmar que perdió la vida a sus 53 años de edad, por lo que se espera que pronto se pueda ver a cualquiera de ambos hablando del tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui