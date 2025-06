Adiós Televisa: Tras debut en 'Hoy', actriz firma con TV Azteca y se une al elenco de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien en 2023 realizó su debut en el programa Hoy tras haber estudiado tres años en el CEA de Televisa, dejó sorprendidos a todos sus seguidores y fans debido a que durante la mañana de este sábado 21 de junio confirmó que se unía al matutino Venga la Alegría: Fin de Semana. Se trata de la controversial Nicole o Nicky Chávez, quien este 2025 firmó su primer contrato en TV Azteca.

Nicky es hija del excampeón mexicano y ahora narrador deportivo, Julio César Chávez, tiene 26 años y desde muy corta edad demostró su pasión y gusto por el mundo del entretenimiento. Algunos proyectos que realizó en el Canal de Las Estrellas fueron el reality Pequeños Gigantes, luego tuvo una participación especial en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? e incluso llegó a Hoy, el matutino más importante de México, como concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Nicky Chávez estuvo participando en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

La media hermana de Julio César Chávez Jr también estuvo en Telemundo siendo parte de los realitys La Casa de los Famosos y Los 50. Sin embargo, este 2025 la también influencer decidió sumarse al equipo de TV Azteca aceptando primero ser parte de MasterChef Celebrity: Generaciones y ahora de Venga la Alegría. Durante esta mañana de sábado, Nicky fue presentada como nueva conductora, además de que se anunció el regreso de 'Rey Grupero' al elenco.

La incipiente conductora platicó con diversos reporteros desde las oficinas del Ajusco para hablar de lo que significa para ella sumarse a la conducción de un matutino: "Sí tengo experiencia, pero este es un programa con mucho ritmo, estoy emocionada y no me puedo hacer chiquita, porque sino me comen", declaró. Nicky señaló también que no estaba enterada de si habría algún despido en el elenco debido a su llegada.

Nicky Chávez se integró a 'VLA'

Cabe resaltar que Chávez no quiso confirmar si ya tiene exclusividad en el Ajusco pero afirmó que estaría por "un buen tiempo" en el canal: "Ya recorrí todas las televisoras, pero esta es la buena, en esta me quedo". Finalmente, Nicky no descartó la posibilidad de que en algún punto pueda compartir proyecto con su padre, pues afirma que también le apasiona la narración deportiva.

