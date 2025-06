¿Adiós TV Azteca? Conductor de 'VLA' dice si los traiciona con Televisa; entraría a 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido conductor de Venga la Alegría: Fin de Semana y peleador profesional, Jawy Méndez, en una reciente entrevista, finalmente fue conciso al confesar si traicionará a TV Azteca con su mayor competencia y más directa, Televisa, y el próximo mes será confirmado como una de las celebridades que entraría a La Casa de los Famosos México 3, ¿acaso en verdad les dirá adiós a sus colegas?

Después de debutar en la empresa San Ángel con El Hotel VIP, proyecto que ganó, Méndez desde hace un par de años que se encuentra formando parte de la televisora del Ajusco, donde mostró diferentes facetas, como la culinaria, ya que estuvo muy cerca de ser el ganador de MasterChef Celebrity, y también las de conductor, pues desde hace varios meses que es uno de los presentadores de la emisión matutina de fin de semana.

Sin embargo, hace varias semanas, se comenzó el rumor de que volvería a Televisa, pues a través de la red social de X, anteriormente conocida como Twitter, de La Comadrita, se dijo que Méndez va a formar parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, junto a otras importantes celebridades. Ante estos rumores, el mejor amigo de Karime Pindter, dejó en claro que por el momento no se le verá en dicho proyecto, que da inicio el 27 de julio.

Mediante una entrevista para el reportero Edén Dorantes, Jawy se sinceró sobre estas especulaciones, y una vez más negó de manera rotunda que vaya a formar parte del mencionado reality show, destacando que seguirá al lado de Ferka, Pedro Prieto y el resto de sus colegas en Venga la Alegría: Fin de Semana. Una vez que negara que sea uno de los habitantes, confesó que sí se le hizo la oferta para entrar, pero él la declinó amablemente.

El motivo que dio el exparticipante de Acapulco Shore para no entrar a la casa, fue el que no se siente cómodo al estar encerrado 24/7 dentro de un foro, afirmando que no teme a que pueda ser funado o que le vaya mal, porque cree que lo haría genial y la gente lo amaría, pero que él prefiere programas en el que tenga más libertades, como en El Hotel VIP que estaban en campo abierto y aunque sí estaba aislado del mundo, había mucho espacio y a donde ir sin sentirse atrapado.

Fuente: Tribuna del Yaqui