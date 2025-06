Exasistente de Alejandro Sanz acusa al cantante en entrevista al aire y la abandona furiosa

Comparta este artículo

Madrid, España.- La emisión del programa ¡De viernes! del pasado 20 de junio se convirtió en un momento de fuerte tensión televisiva cuando Ivet Playà, una joven catalana de 27 años, fue invitada a hablar sobre su presunto vínculo con el cantante Alejandro Sanz. Lo que comenzó como una entrevista para aclarar sus acusaciones previas en redes sociales, terminó con la transmisión interrumpida abruptamente y la salida forzada de la invitada del foro.

Playà narró que conoció al intérprete de temas como La Tortura cuando tenía 18 años, tras ser contactada por él a través de redes sociales. Según su testimonio, el cantante empezó a seguirla, comentaba sus publicaciones y finalmente la invitó a encuentros privados. A los 22 años, ella se mudó a Madrid para colaborar con su equipo, y fue entonces cuando, según sus palabras, la relación se volvió íntima y emocionalmente perjudicial.

Durante la conversación, visiblemente alterada, Playà declaró: "Me siento engañada, utilizada, humillada. Lo que empezó como un sueño se convirtió en una pesadilla. Me di cuenta de que el Alejandro que yo idolatraba no existía”. Agregó que, después del inicio de su relación sexual con el artista, dejó de verlo como una figura admirable y comenzó a percibir lo que definió como manipulación emocional. “Él me ofreció un millón de euros como disculpa, pero nunca cumplió. Me prometió cosas que jamás llegaron".

El ambiente se volvió aún más tenso cuando Playà señaló que no era la única con este tipo de vivencias: "Hay personas que han vivido situaciones similares a las mías. Una de ellas lo define como un depredador sexual". Esta declaración provocó incomodidad inmediata en los conductores del programa, Santi Acosta y Beatriz Archidona. Los presentadores intentaron redirigir la conversación, pero al no obtener respuestas concretas sobre si existían delitos, intervinieron con firmeza.

No hemos entendido cuál es el daño que has sufrido como para hacer estas denuncias públicas", expresó Acosta. "Estamos hablando de una persona con una trayectoria pública. Si hay irregularidades, debes ir a un juzgado, no a un foro de televisión. Y si hablamos de ética, plantéate si es ético lo que estás haciendo", añadió Archidona.

La entrevista fue cancelada poco después: "vet Playà, muchas gracias. Esta denuncia aquí no la puedes hacer", cerró Acosta, dando por concluida la participación de la joven. El caso ha desatado un fuerte debate en redes sociales y medios informativos. En un video anterior publicado en sus redes, Playà ya había calificado su experiencia como "una terrible pesadilla" y afirmó sentirse "sucia" por haber compartido su intimidad con alguien que, según ella, abusó de su confianza. También reveló que Sanz comenzó a buscarla cuando ella tenía 16 años, aunque la relación íntima inició cuando ya era mayor de edad.

Alejandro Sanz, por su parte, respondió en sus redes sociales, lamentando que un recuerdo que él consideraba "bonito" se haya convertido en una acusación pública. Por su parte equipo legal que lo representa Insinuó que las declaraciones de Playà surgieron después de que él rechazara una propuesta de negocio presentada por ella y su familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui