¿Marcela Mistral pidió el divorcio? Atraparía a Poncho de Nigris al serle infiel en reality

Ciudad de México.- Después de que Poncho de Nigris confirmara que estaba atravesando por una fuerte crisis matrimonial con su esposa, la cantante y presentadora, Marcela Mistral, ahora ha comenzado a especularse que los problemas serían más graves de los dichos, ya que al parecer lo atraparían al serle infiel a la madre de tres de sus cuatro hijos, en el reality Secretos de Parejas, ¿acaso la artista le pidió el divorcio?

Hace un par de días, Poncho durante su entrevista para el programa La Mesa Caliente, transmitido por Telemundo, confesó que aunque en su momento no hubo problema, ahora que están viendo de nuevo el show, les afectó demasiado y se están enfrentando actualmente a problemas matrimoniales muy fuertes: "Ya traemos broncas matrimoniales, y lo digo sinceramente porque es la verdad, ha habido broncas, cambios de actitudes de las dos personas. Una cosa es hacer el show, pero ya verlo, sí afecta emocionalmente".

Ante esta situación, en redes sociales han comenzado a sacar a relucir que probablemente lo que está fracturando su matrimonio de tantos años, es que el exhabitante de La Casa de los Famosos México, le fue infiel a Marcela Mistral, durante las grabaciones de dicho proyecto con la joven actriz, Sury Sadai, de 28 años de edad, quien está actualmente casada con el actor de melodramas, Bernardo Flores.

Espectadores del proyecto, señalan que hay muchas señales que llevan a sospechar que entre el intérprete de La Cobra y la actriz de La Rosa de Guadalupe tuvieron acercamientos muy íntimos detrás de cámaras. Uno de los principales motivos que dan fue que Poncho hizo este comentario: "Soy irresistible. No ha habido una mujer que me haya dicho que no. Nomás imagínate que no estuviéramos casados. ¿Tú crees que no nos habríamos besado ya?", y que Sury respondió que sí lo veía posible de estar soltera.

Aunque no pasó nada delante de cámara, a lo largo del proyecto hubo interacciones entre ambos que tornaron de sospechosas, en especial cuando el exparticipante de Guerreros 2020, declaró que la actriz de Yo Amo A Juan Querendón, era más cariñosa y se soltaba cuando estaba lejos de Flores: "Yo creo que Sury es una fiera que está a punto de explotar", además de afirmar que él la podría tener mejor porque es "verdadero macho alfa". Otro punto para sostener la hipótesis, es que Sury y Poncho fueron los únicos en hablar de un romance ajeno a sus parejas, pues todos los demás fueron cordiales y no pasaron de ahí.

Fuente: Tribuna del Yaqui