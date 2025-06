"Mi mamá se sacrificó por mí": Emiliano Aguilar vuelve a destrozar a Pepe por 'mal padre'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de semanas, el reconocido cantante Pepe Aguilar desató la polémica sobre su paternidad con Emiliano Aguilar, debido a que confesó que él jamás abandonó al joven y señaló que en realidad su primera esposa, Carmen Treviño, fue quien se marchó de su hogar sin siquiera avisarle, por lo cual vivió alejado de su primogénito durante muchos años. En ese sentido, el joven rapero no ha dejado de defender a su mamá.

Recientemente, Emiliano desató una nueva controversia en redes sociales tras dedicar un emotivo mensaje en Instagram a la mujer que le dio la vida. En su publicación, el medio hermano de Ángela Aguilar destacó el gran esfuerzo que ella hizo para cuidarlo en su niñez, hasta la llegada de su padrastro, Adrián Arce, a quien le brindó una cariñosa felicitación el pasado Día del Padre, ignorando por completo a Pepe.

Reprochándole a su padre, Emiliano aseguró que Carmen prefirió cumplir con su labor de madre, antes de realizar sus proyectos profesionales: "Les presento a mi madre, ella pudo haber sido muy grande en la música, pero sacrificó su carrera para criarme, ella fue madre y padre hasta que entró mi padrastro a la familia", expresó Emiliano. Junto a algunas fotografías de la mujer que le dio la vida, el artista subrayó:

Y si no creen que es una chingo..., escuchen sus rolas en Spotify, se la rifa la jefa. Te quiero ama Gracias por ser la única persona que me aguantó".

Además del homenaje a doña Carmen, Emiliano reafirmó la distancia que mantiene con Pepe Aguilar, dado que la tensión entre ambos se hizo más evidente el fin de semana anterior, cuando expuso que gracias al esposo de su madre "supo lo que es tener un padre".

La relación entre Pepe y Emiliano ha sido distante desde hace años. En entrevistas previas, el intérprete de Miedo ha mencionado que su hijo mayor no le habla y que incluso no conoce a su nieta. "No conozco a la niña porque no me habla el güey", le contó el cantautor a Pati Chapoy algunos días.

Mientras la polémica sigue encendiendo las redes, los seguidores de la familia Aguilar se han dividido entre quienes apoyan a Emiliano por reconocer el esfuerzo de su madre y padrastro, y quienes defienden a Pepe, argumentando que el joven se está colgando de la fama de su dinastía para obtener reflectores en el medio artístico. De hecho, hasta Leonardo Aguilar se ha sumado a la controversia, defendiendo a Pepe con uñas y dientes:

