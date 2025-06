Muere actriz de Televisa tras ser hospitalizada y noticia de su herencia deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de medio año de la muerte de una querida actriz de Televisa, sale a la luz un inesperado secreto de su herencia y sus fans quedan en shock. Se trata de la gran actriz y reconocida conductora Silvia Pinal, quien falleció la tarde del 28 de noviembre a la edad de 94 años luego de haber estado hospitalizada durante varios días debido a problemas respiratorios.

Aunque ya pasaron más de 6 meses desde su doloroso fallecimiento, acaba de confirmarse que la herencia de la famosa continúa sin repartirse. En una entrevista con el programa Ventaneando, así lo confirmó su hija mayor: "Es muy lento todo esto, de veras que sí, caray... ahora que cambiaron a los magistrados se tendrían que facilitar ya las cosas", expuso la actriz durante la promoción de su obra La profesora.

Al ser cuestionada sobre si tienen alguna fecha para que se cumpla la última voluntad de doña Silvia, la madre de Stephanie Salas respondió: "Son muchos papeleos, muchos trámites y sí se vuelve algo tedioso... Están juntando todos los papeles", narró. Por otra parte, 'La Pasquel' también compartió detalles de la reciente celebración de su nieta, la modelo Michelle Salas, quien decidió festejar junto a sus seres queridos en un entorno íntimo y relajado en Valle de Guadalupe.

Nos las pasamos tragando y chupando todo el fin de semana".

Dejando ver lo bien que la pasaron en un ambiente cálido y privado, Sylvia agregó: "Pero llegó un momento que ya no quieres ni comer ni beber, porque todos son maridajes, ¿no? Entonces, vinito y todo. No, pero no, la pasamos a todo dar. Muy bonito, en familia, muy poquitas gentes, muy lindo, estuvo muy bonito". La intérprete también habló con orgullo sobre sus descendientes, en especial sobre Stephanie, Michelle y Camila Valero, destacando lo mucho que han crecido como mujeres independientes y exitosas.

Para Pasquel, verlas realizadas y plenas es una gran satisfacción como madre y abuela: "Mis nietas ahorita están fuera, las dos andan fuera de México. Viajan mucho, viven atadas a una maleta las dos. Entonces, ¡qué bueno!, que vivan la vida, están jóvenes, que disfruten, que viajen, que hagan proyectos. Siempre están creativas, siempre están... Me encanta su vida y qué bueno que la disfruten”, dijo con admiración.

Conjuntamente, Sylvia reflexionó sobre los vínculos familiares, afirmando que, aunque no están siempre juntas, el cariño se mantiene firme. "No tienen que estar pegadas como muéganos. Cuando nos vemos, nos vemos con toda la pasión y con todo el amor, pero también disfrutamos los éxitos de cada una de nosotras", aseguró.

Finalmente, la primera actriz señaló que en esta etapa ha optado por cuidar más su vida privada y solo hablará con medios que respeten su trayectoria. "Ya hasta hice un GIF: ‘Yo nada más hablo de mi carrera’. Me gusta que sea más a nivel profesional, más que de personas", concluyó, haciendo hincapié en que prefiere enfocarse en su legado artístico y en compartir solo con quienes valoran su trabajo.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando