“No lo olvidaré”: Alessandra Rosaldo cuenta que exconductor de ‘Hoy’ intentó conquistarla

Ciudad de México.- Alessandra Rosaldo, reconocida cantante y esposa de Eugenio Derbez, quien en últimas fechas ha dado de qué hablar debido a unas recientes declaraciones donde aseguraba que durante su matrimonio con el reconocido comediante mexicano llegaron a tener algunas crisis de pareja, ahora se sinceró todavía más, aunque sobre un tema completamente distinto.

La intérprete de Cuando Alguien Me Amaba (When She Loved Me) contó una curiosa anécdota durante su participación en el programa Miembros al aire, pues confesó ante los conductores Mauricio Castillo y Leonardo de Lozanne que el exconductor del programa Hoy, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, llegó a pretenderla. Y no solo eso, sino que incluso le dirigió unas “atrevidas” palabras, justo cuando ella comenzaba su relación con Derbez.

Al parecer, el hecho sucedió durante los premios Eres, por lo que, según las declaraciones de Alessandra, ella se encontraba lista para salir al escenario cuando Van Rankin se le acercó y la dejó completamente sorprendida con lo que le dijo al oído: “luces exquisita”. A pesar de que la historia ya tiene varios años, la famosa la revivió al compartir una publicación de Unicable: “Ja ja ja… nunca se me va a olvidar”.

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin

De hecho, en aquel entonces, Jorge —quien también estaba presente en el show— reaccionó a las afirmaciones de la exintegrante de Sentidos Opuestos. Es así que el conductor de radio y televisión, en lugar de negarlo, reconoció que efectivamente eso había ocurrido, y no solo eso, pues hasta agregó que siempre le había gustado cómo lucía la esposa de Eugenio: “Claro que me acuerdo… esta mujer siempre ha lucido… siempre que la ves, se ve maravillosa”.

Finalmente, en las redes sociales de la cadena de televisión antes mencionada, misma que volvió a traer a colación el tema, se formó todo un debate sobre el tema. Mientras a ciertos seguidores les resulta divertida la situación, otros consideran que es una completa falta de respeto. A su vez, dejaron en claro que ese tipo de comportamientos no deben normalizarse ni tomarse como algo gracioso.

Fuente: Tribuna