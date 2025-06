¿Salió del clóset? Ernesto D'Alessio hace fuerte confesión de su orientación: "Pido respeto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Ernesto D'Alesssio, en una entrevista con varios medios de comunicación, se hartó de todos los rumores con respecto a su vida privada, por lo que hizo fuerte confesión de su orientación sexual, dejando en claro que sería la primera y única vez que hablaría de la situación, exigiendo respeto a su persona y vida personal, ¿acaso salió del clóset?

Pese a que tuvo un matrimonio con Charito Ruíz, y tuvo romances muy públicos con celebridades importantes, tales como Alessandra Rosaldo, siempre se ha puesto en duda la verdadera orientación de Ernesto, por lo cual, durante la presentación de su obra, respondió contundentemente a estos señalamientos, afirmando que sabe lo que se dice y solo puede decir que él está feliz d saber quién es: "Siempre se ha cuestionado, cuando se cuestionan mi orientación sexual, me lo dicen como si me estuvieran ofendiendo, a mí no me molesta, estoy perfectamente claro de quién soy yo".

Durante la presentación de Alberto, el musical, aprovechó para dejar en claro que él se ha visto y sabe que tiene rasgos delicados y movimientos que podrían parecer afeminados, y que eso no le molesta, por lo que solo sigue dejando que hablen y no piensa dar declaraciones al respecto: "Estoy consciente que, desde que saqué mi primer disco, con mi pelo larguito y tengo la cara muy finita, de pronto, en el escenario, cuando bailo, yo mismo me veo y, digamos, tengo movimientos afeminados, pero a mí no me molesta".

Ante la insistencia si no piensa confesarse, el hijo de Lupita D'Alessio, dejó en claro que está feliz de ser quién es y afirmó que jamás va a sacar de duda a la gente de si gusta de hombres, o de ambos géneros, pues él solo está bien con saber quién es y no necesita aprobación de nadie: "Oigan, si yo soy gay, déjenme en paz y, si yo soy gay y tengo una novia, déjenla en paz a ella, voy a dejar ahí sembrada la duda, soy quien soy y ya":

Finalmente, confesó que a él jamás le ha molestado que se diga que pertenece a la Comunidad LGBTQ+, pero sí le molesta que aquellos que lo señalan de ser gay, lo hacen para buscar que se moleste o como un insulto a su persona, por lo que exige respeto para él y la comunidad: "Lo que me molesta es que lo usen como un insulto. ¿Y si fuera gay, qué? No pasa nada. No tengo problema con eso. Lo que importa es el respeto y cómo tratamos a los demás".

Fuente: Tribuna del Yaqui