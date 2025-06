Sergio Andrade vuelve a la música con nueva canción: “He vuelto a escribir con entusiasmo”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sergio Gustavo Andrade Sánchez, mejor conocido simplemente como Sergio Andrade, es un controversial cantautor mexicano, pues el hombre, actualmente de 79 años, cumplió una condena de siete años y diez meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores. De hecho, en el año 2000 fueron capturados Sergio, Gloria Trevi y la también cantante Mary Boquitas.

La gran mayoría de los mexicanos conoce el caso debido a que en su momento fue muy mediático; aun así, es relevante mencionar que el llamado clan Trevi-Andrade comenzó a ser investigado cuando Aline Hernández, exesposa del productor musical, denunció al sujeto por el delito de corrupción de menores. Ante todo, Andrade estuvo en la cárcel de Papuda durante un periodo de tres años y después fue extraditado a México.

Ahora bien, en cuanto al presente, el exfamoso tiene un canal de YouTube a través del cual solía subir algunas de sus composiciones musicales, pero curiosamente, desde el 23 de junio de 2017, este se encontraba abandonado. El último tema que, hasta hace unos días, había agregado a su cuenta era Fantasías de enamorados, el cual solo era un pequeño fragmento y en la descripción aseguraba que el resto estaba disponible en iTunes.

El video fue publicado hace 22 horas

Para sorpresa de muchos este 20 de junio volvió a subir material y ahora presentó una canción titulada Anda pintándose más: “Luego de años muy lejos de muchas cosas, he vuelto a escribir canciones con el entusiasmo y la esperanza de aquellos tiempos en que la música, las letras, el piano, los arreglos orquestales y los poemas eran mi vida, mi ilusión, el aire que respiraba…”, contó Andrade Sánchez.

Finalmente, aunque no profundizó mucho en su regreso, sí agradeció a Dios la oportunidad de expresar sus sentimientos. No obstante, un comentario en específico le pedía que contara su versión de los acontecimientos e incluso le sugería que realizara un libro. Sin embargo, a otros internautas les llamó la atención que este hombre volviera a aparecer justo cuando su hija, Valentina de la Cuesta, ha decidido irse de México por unas supuestas amenazas. A pesar de todo, el exrepresentante de Gloria no ha respondido a estos cuestionamientos.

