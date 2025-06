Alberto Vázquez llevará recuperación en rancho de la Laguna tras salir del hospital

Torreón, Coahuila.- El cantante Alberto Vázquez ya se encuentra en su casa del Rancho Santa Julia de Matamoros, Coahuila, en donde llevará su recuperación luego de haber permanecido internado 6 días en el Hospital de Alta Especialidad número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón.

El cantante había sido ingresado a esta clínica de IMSS el pasado martes 17 de junio debido a un problema cardiaco, ingresó en punto de las 17:00 horas para una cirugía que ya estaba programada, confirmaron a través de su oficina de representación.

Ese mismo día fue sometido a un cateterismo, que consistió en la introducción de un pequeño catéter por una arteria de la pierna, esto con una ligera incisión para mejorar el flujo sanguíneo; personal del Hospital de Alta Especialidad número 71 del IMSS destacó que la familia del cantante pidió secrecía sobre la situación y serán ellos los que den información sobre la evolución a través de las redes oficiales.

De acuerdo con información de Milenio, en redes sociales se especuló sobre su estado de salud, pero en la cuenta oficial de Alberto Vázquez en Instagram se publicó un audio del cantante donde aclaró las dudas que tenían los fans respecto a los rumores de su estado de salud.

“No sé qué traen conmigo los hater que a cada rato me matan, me enferman, me abren del corazón, del estómago, me hacen muchas cosas, pero estoy bien, gracias a dios, les mando saludos a todos mis grandes amigos del internet y a mis fans, gracias por existir".